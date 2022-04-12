Индия планирует увеличить экспорт на 2 миллиарда долларов в Россию. Для этого администрация премьер-министра Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой по либерализации доступа к рынку для нескольких продуктов индийского производства.

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По словам людей, которые вовлечены в этот процесс, Индия стремится экспортировать продукцию, которая до этого поставлялись странами, которые ввели санкции против России. Поэтому их поставки прекратились. В списке фармацевтическая продукция, пластмассы, органические и неорганические химикаты, предметы домашнего обихода, рис, напитки, такие как чай и кофе, молочные продукты и продукты крупного рогатого скота.

Анализ торгового департамента показывает, что Индия может легко увеличить экспорт в Россию двадцатки крупнейших необходимых импортных товаров, среди которых морская продукция, текстиль и одежда, обувь, оборудование и электроника.

Кроме того, правительства двух стран работают над предложением урегулировать торговлю в рупиях и рублях и ищут способы сбалансировать торговлю.

Сейчас экспорт Индии в Россию составляет 3 миллиарда долларов. Общая двусторонняя торговля между двумя странами составила 11,8 миллиарда долларов за первые 11 месяцев, начиная с апреля 2021 года.