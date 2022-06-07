Индия планирует резко увеличить импорт российской нефти: что ей пообещали

Многие страны и компании отказываются от российской нефти, поэтому страна-агрессор готова сбывать свои энергоносители по очень низким ценам. Желающие на скидки нашлись в Индии.

Индия стремится удвоить импорт российской нефти после того, как ряд компаний из Европы, наоборот, расторгают контракты. Все потому, что для нее это экономически выгодно из-за скидок, которые предлагает "Роснефть".

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В Индии работают над новыми контрактами

Государственные нефтеперерабатывающие компании в Индии уже работают над новыми шестимесячными контрактами на поставки российской нефти в Индию. Детали по объемам и цене все еще оговариваются с индийскими банками, которые намерены полностью профинансировать все грузы.

Важно, что теперь индийские компании напрямую работают с "Роснефтью", поскольку ведущие международные трейдеры, такие как Glencore Plc, будут прекращать свои операции со страной-агрессором.

Россия в поисках новых рынков

Австралия, Канада и США первыми полностью отказались от российской нефти из-за нападения России на Украину.

Великобритания пообещала запрет на импорт до конца года.

ЕС в рамках шестого пакета санкций наложил на Россию нефтяное эмбарго, сократившее импорт из страны-агрессора на 92% до конца 2022 года.



Как мир отказывается от российской нефти / Инфографика 24 канала

Поэтому Россия обратилась к Китаю и Индии. В мае туда поступило беспрецедентное количество российской нефти. Согласно данным Kpler, поступления российской нефти в Индию в мае составляли 740 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 284 тысячами баррелей в апреле и 34 тысячами баррелей годом ранее.

Что происходит с ценами

В то время как Россия дешево сбывает свою нефть в Азии, цены на марки Brent и WTI растут. С начала полномасштабной войны они выросли примерно на 20%.

Нефть марки Brent торгуется на уровне около 120 долларов за баррель, сообщает Yahoo!Finance.

В то же время стоимость WTI составляет почти 119 долларов за баррель.

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