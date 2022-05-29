"Индия и Китай не ждут с объятиями": что будет, когда Европа откажется от нефти России

Европа массово отказывается от нефти страны-агрессора. Это значит, что у России начинаются проблемы.

Заменить европейский рынок очень тяжело, в том числе и логистически. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Россию не хотят видеть на индийском рынке

По его словам, во-первых, на европейский рынок более 40% уходит по нефтепроводам. Поэтому процесс замены будет нелегкий.

Во-вторых, никто россиян – ни Индия, ни Китай – с какими-то объятиями не ждет.

– подчеркнул Харченко.

Ведь, например, Саудовская Аравия, которая пока свободно и хорошо чувствует себя на индийском рынке, совсем не хочет там видеть российскую нефть, поэтому будет безумно конкурировать с Россией за присутствие.

"Это рынки давно расписанные, о которых все знают, чьи они. В этом мире не бывает пустого места. Рынок торговли нефтью очень конкурентен и очень расписан", – пояснил эксперт.

Россиян будут выгонять всеми методами

Когда россияне придут на рынки, то их начнут выгонять оттуда всеми возможными методами. Бахрейн или Катар совсем не хотят сократить свои производства, потому что якобы россиянам больше некуда поставлять нефть в Европу.

Вовсе нет. Россиян не ждет счастье или распростертые объятия со стороны индейцев, китайцев или индонезийцев. Там будет страшная конкуренция,

– заметил Харченко.

Лучший сценарий для России не состоится

Согласно внутренней оценке россиян, из того объема, который тратят в Европе, они максимум могут заместить поставки 20 – 25% – это в лучшем для них сценарии.

"Я очень надеюсь, что и Украина, и США, и Великобритания, и многие другие страны приложат большие дипломатические усилия, чтобы этого лучшего сценария не произошло", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Европейском Союзе пока нет согласия по 6-му пакету санкций против России, в котором в частности говорится о нефтяном эмбарго. Однако в СМИ распространяют информацию, что послы ЕС уже сегодня, 29 мая, могут согласовать ограничения.

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