Индия готова покупать дешевую российскую нефть
Источник:Bloomberg
Индийские госкомпании готовятся покупать российскую нефть на фоне отказа американских и европейских компаний покупать топливо в России после начала войны в Украине. Ранее крупнейшим поставщиком нефти в Индии был Ближний Восток.
Индийские госкомпании покупают российскую нефть
Индийская госкомпания Hindustan Petroleum Corp недавно купила 2 миллиона баррелей российской нефти Urals с доставкой в июне. Urals покупают и другие индийские нефтепереработчики, говорится о Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp
Что предшествовало Индия собирается покупать энергоносители России в обход западных санкций, – СМИНапомним! Financial Times ранее сообщало, что спрос на российскую нефть упал, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали товарного рынка страны.
Сделка с "Роснефтью"
Индийская нефтяная корпорация также имеет соглашение с "Роснефтью" на поставку в 2022 году двух миллионов тонн или 14,7 миллиона баррелей. Соглашение было подписано еще до циничного вторжения России на территорию Украины, а владельцем всех этих корпораций является государство Индия.
Импорт нефти в Индию
- На нефть из России в 2021 году приходилось 2% общих закупок Индии из-за рубежа, или около 33 миллионов баррелей.
- Ближний Восток ранее был крупнейшим поставщиком в Индию, на него приходилось более 60% импорта.
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