Индийские госкомпании покупают российскую нефть

Индийская госкомпания Hindustan Petroleum Corp недавно купила 2 миллиона баррелей российской нефти Urals с доставкой в июне. Urals покупают и другие индийские нефтепереработчики, говорится о Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp

Что предшествовало Индия собирается покупать энергоносители России в обход западных санкций, – СМИ

Напомним! Financial Times ранее сообщало, что спрос на российскую нефть упал, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали товарного рынка страны.

Сделка с "Роснефтью"

Индийская нефтяная корпорация также имеет соглашение с "Роснефтью" на поставку в 2022 году двух миллионов тонн или 14,7 миллиона баррелей. Соглашение было подписано еще до циничного вторжения России на территорию Украины, а владельцем всех этих корпораций является государство Индия.

Импорт нефти в Индию

На нефть из России в 2021 году приходилось 2% общих закупок Индии из-за рубежа, или около 33 миллионов баррелей.

Ближний Восток ранее был крупнейшим поставщиком в Индию, на него приходилось более 60% импорта.

Запрет США на импорт нефти из России: смотрите видео