В Индии хотят запустить собственную цифровую валюту: когда ждать е-рупию

Центральный банк Индии заявил, что планирует выпустить цифровую национальную валюту в 2022 – 2023 годах. Почему это может стать толчком для экономики страны, читайте дальше.

Зачем Индии цифровая рупия

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, во время представления годового бюджета страны, отметила, что введение цифровой валюты центробанком даст большой толчок для цифровой экономики.

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Цифровая валюта также приведет к более эффективной и более дешевой системе управления валютой,

– считает Нирмала Ситхараман.

Однако, несмотря на анонс е-рупии, глава Минфина не предоставила подробностей о том, как будет работать цифровая рупия или как она будет выглядеть.

Технологии, которые используют

В Минфине Индии отметили, что внедрение цифровой рупии будет разработано "с использованием блокчейна и других технологий". Следует также отметить, что Индия может стать одной из первых крупнейших экономик, которая введет цифровую валюту цифрового банка (CBDC), однако при условии, что будет соблюдать намеченный курс.

Что такое CBDC CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровая форма фиатных денег, эмитированных центробанком.

Какие страны еще планируют иметь цифровую валюту

НБУ планирует внедрить в Украине е-гривну, об этом говорится в Стратегии регулятора до 2025 года. Е-гривна будет фиатной валютой, которую украинцы смогут обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1.

е-гривну, об этом говорится в Стратегии регулятора до 2025 года. Е-гривна будет фиатной валютой, которую украинцы смогут обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1. Центробанк Канады тоже допускает возможность выпуска цифровой валюты. Регулятор считает, что выпустит CBDC при окончательном снижении интереса граждан к использованию наличных денег или в случае угрозы монетарного суверенитета от альтернативной цифровой валюты.

тоже допускает возможность выпуска цифровой валюты. Регулятор считает, что выпустит CBDC при окончательном снижении интереса граждан к использованию наличных денег или в случае угрозы монетарного суверенитета от альтернативной цифровой валюты. Швеция активно изучает возможности создания собственной цифровой валюты – е-кроны. Ранее планировалось, что е-крона появится в Швеции в 2018 году. Однако сейчас Riksbank заявляет, что их проект может длиться вплоть до 2026 года. Заменит ли е-крона наличные, рассказываем здесь.

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