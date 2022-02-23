Индексация военных пенсий с 1 марта: для кого вырастут выплаты
В феврале Рада приняла закон, который предусматривает индексацию спецпенсий. Поэтому с 1 марта военнослужащим, госслужащим, помощникам нардепов и ученым следует ожидать повышения пенсионных выплат.
15 февраля 2022 года Рада приняла законопроект №4668, что предполагает восстановление индексации пенсионных выплат для выше упомянутых категорий. Также он установил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц и изменяет размер пенсий по инвалидности, передает 24 канал.
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Пенсия для участника боевых действий
Размер пенсии УБД устанавливается индивидуально и составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1 934 гривны). Поэтому сейчас пенсия для участника боевых действий составляет 4 061 гривны. Однако с 1 июля вырастет до 4 257 гривен, а с 1 декабря – до 4 395 гривен.
Стоит заметить, что выше упомянутый размер пенсии является минимальным. Поэтому если размер пенсионных выплат УБД меньше этих показателей, то в таком случае военному устанавливаются доплаты до необходимого уровня – ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии.
Надбавка к пенсии
Надбавка к пенсии УБД устанавливается дополнительно к основной пенсионной выплате в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это почти 484 гривны, с 1 июля будет 507 гривен, а с 1 декабря – 523 гривны.
Досрочный выход на пенсию
Участник боевых действий (УБД) имеет право на досрочную пенсию, несмотря на то, что в Украине постепенно повышается ежегодно пенсионный возраст. Так при условии страхового стажа от 25 лет, УБД могут выйти досрочно на пенсию в 55 лет. Женщина, при условии страхового стажа от 20 лет – в 50 лет.
Что такое страховой стаж
Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. Иными словами, это количество месяцев, за которые человек заплатил в Пенсионный фонд.
Пенсия УБД периода Второй мировой войны
Минимальная пенсия для участника боевых действий периода Второй Мировой войны от 85 лет тоже зависит от размера прожиточного минимума. Он составляет 650% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поэтому в этом году пенсия для таких лиц будет расти еще дважды.
- С 1 декабря 2021 года – 12 571 гривна.
- С 1 июля 2022 года – 13 176 гривен.
- С 1 декабря 2022 года – 13 504 гривны.
Надбавка к пенсии
Также участники боевых действий, которым от 85 лет имеют право на надбавку к пенсии в виде социальной помощи. Она составляет 50% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 967 гривен, с 1 июля – 1 014 гривны, с 1 декабря – 1 047 гривен.
Также кроме этого такой пенсионер может рассчитывать еще на ежемесячную выплату в виде целевой денежной помощи на проживание, которая составляет 40 гривен.
Минимальные размеры пенсий по инвалидности
Размер минимальной пенсии по инвалидности будет зависеть от размера прожиточного минимума и группы инвалидности. Также стоит заметить, что в этом году бюджетом-2022 предусмотрено еще два роста прожиточного минимума – в июле и декабре, поэтому соответственно, что данные выплаты тоже вырастут. Сейчас прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 1 934 гривны. Поэтому лицам с инвалидностью предусмотрены такие выплаты:
- вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы – 120%, II группы – 110%, III группы – 105% (прожиточного минимума);
- из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы – 110%, II группы – 105%, III группы – 100% от прожиточного минимума);
- из числа старших солдат, старших матросов, сержантского и старшинского состава срочной службы – 110% (от минимальной пенсии предусмотренной для лиц с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы);
- из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы рядового, сержантского и старшинского состава, лиц младшего начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и государственной пожарной охраны, лиц младшего состава Национальной полиции, Службе судебной охраны – 120% (от минимальной пенсии предусмотренной для лиц с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы);
- из числа лиц офицерского состава и лиц начальствующего состава (кроме младшего) органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и государственной пожарной охраны, лиц среднего и высшего состава Национальной полиции, Службе судебной охраны – 130% (соответствующих минимальных размеров пенсий, предусмотренных для лиц с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы).
Кому пенсии будут назначать досрочно:
- по возрасту – за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и иных условий;
- матерям (отцам) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность;
- женщинам, родившим пятерых или более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста;
- матери лиц с инвалидностью с детства (лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет), однако при условии достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.