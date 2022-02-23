15 февраля 2022 года Рада приняла законопроект №4668, что предполагает восстановление индексации пенсионных выплат для выше упомянутых категорий. Также он установил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц и изменяет размер пенсий по инвалидности, передает 24 канал.

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Пенсия для участника боевых действий

Размер пенсии УБД устанавливается индивидуально и составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1 934 гривны). Поэтому сейчас пенсия для участника боевых действий составляет 4 061 гривны. Однако с 1 июля вырастет до 4 257 гривен, а с 1 декабря – до 4 395 гривен.

Стоит заметить, что выше упомянутый размер пенсии является минимальным. Поэтому если размер пенсионных выплат УБД меньше этих показателей, то в таком случае военному устанавливаются доплаты до необходимого уровня – ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии.

Надбавка к пенсии

Надбавка к пенсии УБД устанавливается дополнительно к основной пенсионной выплате в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это почти 484 гривны, с 1 июля будет 507 гривен, а с 1 декабря – 523 гривны.

Досрочный выход на пенсию