Скольким украинцам и на сколько подняли пенсии

Пенсии увеличили 313 тысячам украинцам.

Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Читайте также Дефицит бюджета Пенсионного фонда за январь – май: сколько не хватает учреждению

Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных с Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май,

– рассказал ПФУ в своем сообщении.

Как осуществлялся перерасчет

Пересчет ПФУ совершил лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.

Страховой стаж, приобретенный за этот период, учитываемый при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату – пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.