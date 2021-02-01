Украина оказалась в списке стран, где граждане являются наименее счастливыми. Почему так произошло и в чем секрет скандинавского счастья?

Источник: 24 канал

Индекс счастья 2020

Индекс счастья в разных странах определяют на основе 6 факторов:

ВВП на душу населения;

социальная поддержка;

здоровая продолжительность жизни;

свобода делать жизненный выбор;

щедрость;

коррупция.

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Да, в 2020 году Украина заняла 123 позицию из 153 возможных, оказавшись между африканскими Намибией и Либерией.

В первую десятку стабильно попали Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. А в течение трех лет подряд северные страны занимали первые 3 позиции. В чем же секрет этих стран и почему их граждане счастливые – в материале Экономики 24.

Интересно. Несмотря на то, что развитие экономики и материальное положение является одним из факторов, которые влияют на счастье, северные страны осчастливили своих граждан не деньгами.

Мифы о северном счастье

Прежде чем говорить о том, что делает северные нации счастливыми, стоит развенчать популярные мифы о том, что делает их несчастными.

Мрачная погода

Ночи зимой здесь длинные, темные и холодные. А средняя температура летом колеблется от 8 до 16 градусов по Цельсию в зависимости от региона. Погода является одним из факторов, который учитывается при расчете индекса счастья. Однако это далеко не основной фактор, поэтому он не мешает северным народам быть счастливыми.

Высокий уровень суицидов

Для многих парадоксальным является тот факт, что северные народы одновременно самые счастливые и имеют высокий уровень самоубийств. Но в действительности это очередной миф, говорится в докладе "Индекс счастья 2020".

Северные страны имели один из самых высоких уровней самоубийств еще в 1970-1980 годах. С тех пор он стремительно падал и сейчас близок к среднеевропейскому уровню. И действительно, по данным Global Burden of Disease, собранным сайтом ourworldindata.com, уровень смертей из-за самоубийства в Украине выше, чем в странах северной Европы.

Гомогенность населения

Еще один популярный миф объяснения счастья северных стран – в странах есть социальное доверие, потому что все они одной нации, расы и тому подобное. Однако, согласно исследованию итальянского экономиста Луки Стансы в 2010 году, северные страны являются достаточно гетерогенными. К примеру, 19% населения Швеции родилось за пределами страны.

Экономист объясняет, что именно экономическое неравенство между этническими группами, а не языковая или культурная, вызывает снижение уровня счастья у населения.

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Почему скандинавы счастливы: теории

Такой высокий уровень счастья в северных странах невозможно объяснить одним предложением. На самом деле это комплекс различных факторов.

Социальное государство

Северные страны известны своими широкими программами социальной поддержки населения. Однако суть не в том сколько государство выделяет денег на поддержку, а насколько эффективно она это делает. Ведь Украина также тратит значительную часть бюджета на социальные выплаты, субсидии, бесплатную медицину и образование. Но несмотря на все это украинцы – несчастливы.

Социальная поддержка от государства важна как для бедных, так и для обеспеченных категорий населения. Каждому, будь то обычный работник или руководитель компании, важно понимать, что он имеет поддержку от государства в случае увольнения, банкротства фирмы или иной ситуации.

Несмотря на высокие налоги жители северных стран счастливы, ведь взамен они получают качественное образование, медицину, а также современный транспорт. Норвегия, Финляндия, Швеция и другие страны сумели эффективно применить инструмент сбора налогов и распределить их среди всего населения.

Качество институтов власти

Страны севера славятся своими демократическими ценностями и свободой, доказательством чего являются их лидерские позиции в соответствующих рейтингах. Например первые три позиции в Индексе демократии от The Economist Inteligence Unit заняли Норвегия, Исландия и Швеция.

В этих странах есть свободный доступ к власти: речь идет о баллотировании, свободе выражения и тому подобное. В то же время сама власть является эффективной, создавая комфортные условия для жизни, ведения бизнеса и в то же время не имея места для коррупции.

Украина же в Индексе демократии заняла аж 78 место в мире. Такой результат – из-за низкой политической осведомленности и участия населения, а также неэффективности правительства.

Экономическое равенство

В северных странах малый разрыв между бедными и богатыми. Большинство является представителями среднего класса. Многочисленные исследования показывают, что социальное и экономическое равенство граждан является одной из причин для счастья. Об этом говорится в докладе по индексу счастья.

Свобода

То, насколько государству удается обеспечить условия, чтобы граждане могли делать вполне свободный выбор, прямо влияет на их счастье. Под свободой подразумевается:

Достаточное количество денег, чтобы удовлетворить базовые потребности;

Власть, которая не оказывает давления на граждан;

Ценности, которые позволяют людям самовыражаться и проявлять свою идентичность.

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Социальное доверие

Высокое доверие к другим гражданам и социальное взаимодействие напрямую влияют на счастье. К примеру, в 2014 году только каждый четвертый украинец согласен с тезисом, что "людям можно доверять". Тогда как в Норвегии, так считают почти 75% населения. Такие данные опубликовал World Values ​​Survey.

Поэтому для того, чтобы украинцы становились счастливее мало поднимать зарплаты снижать тарифы. Важно бороться с коррупцией, обеспечивать справедливую и эффективную социальную поддержку и работать над эффективностью государственных институтов.