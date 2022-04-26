Индекс доллара поднялся до двухлетнего максимума

Доллар укрепился до своего максимуму за 2 года. Произошло это благодаря ожиданию более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) и повышенного спроса на доллары.

Индекс доллара вырос на 0,8% до 101,86. За прошлый год индекс вырос примерно на 12%. В последний раз доллар был крепче в марте 2020 года. Ожидается, что вскоре доллар может укрепиться до 7-летнего максимума.

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Что такое индекс доллара Это соотношение американской валюты по отношению к корзине из 6 валют стран, которые являются основными торговыми партнерами США: евро, японской иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Почему доллар растет

Ожидается, что ФРС будет агрессивно повышать процентную ставку, чтобы обуздать инфляцию. А это в свою очередь увеличит вклады инвесторов в казначейские облигации США, ведь доходность по ним возрастет.

Почему растет инфляция

вторжение России в Украину подняло цены на сырье;

рост случаев коронавируса в Китае повлек за собой проблемы со снабжением.

Фьючерсный рынок прогнозирует, что ФРС повысит свою основную процентную ставку до 2,77% к концу 2022 года. В начале года прогнозировалось всего 0,8%.

Еще одной причиной укрепления доллара является то, что страна значительно меньше ощущает последствия войны в Украине, чем их ощущают экономики стран Европы. Напротив из-за турбулентности на фондовых рынках инвесторы выбирают более безопасные ценные бумаги США и тем самым укрепляют доллар.

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