Индекс борща: как в Украине изменились цены за год и что подорожало больше всего

За год в Украине цены на продукты, необходимые для приготовления борща, выросли более чем на 30%. Поэтому порция на четырех человек сейчас обойдется почти в 90 гривен.

Какие ингредиенты больше всего подорожали

За год все ингредиенты для приготовления борща, по традиционному рецепту, изменились в цене. Некоторые выросли лишь на около 5%, например, картофель, вместе с тем капуста подорожала на более чем 284%.

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Как изменились цены за год

Капуста выросла на 284,4% и сейчас за 500 грамм придется заплатить 20,95 гривны против 5,45 гривны раньше.

выросла на 284,4% и сейчас за 500 грамм придется заплатить против 5,45 гривны раньше. Морковь – на 131,38%, 150 граммов стоило 7,01 гривну, а теперь – более 16 гривен .

– на 131,38%, 150 граммов стоило 7,01 гривну, а теперь – . Свекла – на 121,72%, 400 граммов раньше можно было купить за 7,69, а теперь придется отдать 17,05 гривны .

– на 121,72%, 400 граммов раньше можно было купить за 7,69, а теперь придется отдать . Свинина – на 12,03%. Стоит отметить, что цена 400 граммов мяса подорожала всего на 12,49 гривны, была на уровне 103,79 гривны, а сейчас стоит 116,28 гривны .

– на 12,03%. Стоит отметить, что цена 400 граммов мяса подорожала всего на 12,49 гривны, была на уровне 103,79 гривны, а сейчас стоит . Сметана – на 8,78%, 100 граммов раньше стоили 26,2 гривны, а теперь – 28,5 гривны .

– на 8,78%, 100 граммов раньше стоили 26,2 гривны, а теперь – . Картофель подорожал меньше всего, лишь на 5,05% и сейчас за 500 граммов придется отдать 12,27 гривны против 11,68 гривны в феврале прошлого года.

Как изменилась в цене в целом порция борща за год

цены в BRDO сравнивали цены в феврале 2021 года против февраля этого года.

В феврале 2021 года на порцию для четырех человек нужно бы потратить 62,06 гривны. Теперь, по состоянию на февраль этого года, она стоит 80,92 гривны. За год цена на украинское традиционное блюдо взлетела на 30,38%.

Интересный факт! В 2021 году украинское национальное блюдо борщ попало в рейтинг лучших супов по версии CNN.

Индекс борща / Инфографика BRDO

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