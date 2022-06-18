В целом выросли в цене все ингредиенты для приготовления борща, однако картофель наоборот подешевел, согласно данным Госстата.

Как изменились цены в Украине за месяц: что подорожало больше всего

Как изменились цены

Овощи

Основные овощи, которые требуются для приготовления борща свекла (400 граммов) и капуста (500 граммов) в год подорожали более чем на 100%. Морковь (150 граммов) также заметно прибавила в цене.

Капуста подорожала на 143%, была 1,37 гривны, стала – 3,34 гривны.

подорожала на 143%, была 1,37 гривны, стала – 3,34 гривны. Свекла – на 117% и сейчас стоит 9,26 гривны против цены в прошлом году в 4,26 гривны.

– на 117% и сейчас стоит 9,26 гривны против цены в прошлом году в 4,26 гривны. Морковь – на 35%, была 5,77 гривны, стала – 7,79 гривны

Обратите внимание, что картофель за год наоборот несколько подешевел. Следовательно, 400 граммов будут стоить сейчас 4,82 гривны против 5,98 гривны в мае прошлого года. Нацбанк объяснил это расширением предложения и остатками запасов урожаев прошлого года.

Вскоре овощи подешевеют

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона заявил, что овощи и фрукты в скором времени могут подешеветь. Поскольку близится сезон сбора урожая. Вместе с тем он отметил, что это произойдет только в том случае, если стоимость горючего останется неизменной и не будет других макровызовов.

Больше об этом До конца октября предпосылок нет, – Минагрополитики о росте цен на овощи и фрукты

Другие ингредиенты

Свинина 52,82 грн сейчас стоит 400 граммов, а еще год назад цена составляла 48,25 грн. Следовательно, цена мяса выросла за год на 9%. Интересно, что в мае этого года говядина на мясо птицы наоборот подешевела в месячном измерении.

Средняя цена килограмма сметаны жирностью 15% в мае стоила 83,97 гривны против 67,88 гривны в прошлом году. Для порции на четырех человек потребуется около 100 граммов, которые обойдутся в 8,40 гривны против 6,78 гривны, согласно Госстату.

Если анализировать цену более привычной пачки в 350 граммов, она будет стоить 33,15 гривны против 26,70 гривен. Но заметьте, что данные взяты не из Госстата, а из онлайн-магазина сети Fozzy, который предоставил сайт " Минфин" , поэтому цена за сто грамм отличается в пределах гривны.



Как изменились цены на борщовый набор / Инфографика 24 канала

Как считали и анализировали цены Мы сравнивали средние цены по Украине, которые были в мае 2021 против мая этого года. Также заметьте, что цены указаны выше не килограмма, а определенное количество граммов, необходимое для приготовления порции на четырех человек.

Почему цены выросли

В мае уровень инфляции ускорился до 18% годовых по сравнению с 16,4% годовых в апреле. В мае прошлого года уровень инфляции составлял 9,5% годовщину. В НБУ отметили, что на ускорение инфляции в предыдущем месяце повлияли общемировые тенденции (цены на энергоресурсы) и внутренние факторы, связанные с войной.

Это нарушение цепей снабжения, уничтожение активов предприятий, рост их производственных затрат, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения.

– говорится в сообщении регулятора.

Глава НБУ Кирилл Шевченко также подчеркнул, что в ближайшие месяцы тренд на ускорение инфляции будет сохраняться, несмотря на постепенное возобновление производства.

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