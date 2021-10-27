Индекс борща: как изменились цены в Украине за год
27 октября 2021 , 13:27Читати новину українською
Источник:Офис эффективной регулировки (BRDO)
За год цены на продукты в Украине для приготовления борща по традиционному рецепту выросли на 5,52%. Порция на четыре человека сейчас обойдется в 65,16 гривны.
Как изменились цены за год
В целом выросли в цене все ингредиенты для приготовления борща, однако больше подорожали такие категории:
- свекла прибавила в стоимости 62,43% и сейчас стоит 8,17 гривны против цены в прошлом году в 5,03 гривны;
- морковь – +35,01%, была 5,77 гривны, стала – 7,79 гривны;
- капуста – +34,87%, была 5,19 гривны, стала – 7 гривны.
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Какие продукты подешевели за год
- Картофель подешевел на 8,05%. В октябре прошлого года цена была на уровне 8,2 гривны, а в этом году – 7,54 гривны.
- Сметана – на 8,04%. Стоила 28,49 гривны, а ныне – 26,2 гривны.
Индекс борща / Инфографика BRDO
Рост инфляции в Украине
- В сентябре 2021 года инфляция в Украине подскочила с 10,2% до 11% в годовом исчислении. Это самый высокий трехлетний максимум. Инфляция более 11% была в последний раз в мае 2018 года – 11,7%.
- Потребительские цены в сентябре выросли на 1,5%, а с начала года – на 7,5%, согласно данным Госстата.