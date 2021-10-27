Индекс борща: как изменились цены в Украине за год

Как изменились цены за год

В целом выросли в цене все ингредиенты для приготовления борща, однако больше подорожали такие категории:

свекла прибавила в стоимости 62,43% и сейчас стоит 8,17 гривны против цены в прошлом году в 5,03 гривны;

морковь – +35,01% , была 5,77 гривны, стала – 7,79 гривны;

капуста – +34,87% , была 5,19 гривны, стала – 7 гривны.

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Какие продукты подешевели за год

Картофель подешевел на 8,05% . В октябре прошлого года цена была на уровне 8,2 гривны, а в этом году – 7,54 гривны.

Сметана – на 8,04% . Стоила 28,49 гривны, а ныне – 26,2 гривны.

За какой период анализировали цены : цены в BRDO брали за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года.

Индекс борща / Инфографика BRDO

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