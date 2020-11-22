Украина поднялась в рейтинге благополучия Legatum в 2020 году, но все еще отстает в Европе. Почему Украина низко в рейтинге и в чем секрет северных стран, которые стали лидерами?

В 2020 году Украина улучшила свою позицию в мировом рейтинге благополучия от Legatum Institute на 4 позиции, оказавшись на 92 месте, между Гайане и Эль Сальвадором. Всего в рейтинге 167 стран. Украина оказалась наименее благополучной в своем регионе. Подробнее смотрите на интерактивной карте от 24 канала.

Открыть карту в отдельном окне.

Интересно Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплаты, пенсии и ВВП

Почему Украина имеет низкий рейтинг

Чтобы понять низкую позицию Украины, разберем на основе чего составлялся рейтинг. Основан он на 12 показателях.

Безопасность

По этому критерию определяют как война, конфликт, террор и преступления дестабилизировали безопасность людей в кратковременном и длительном измерении. Именно этот критерий больше всего потянул Украину вниз. И неудивительно, ведь продолжается российско-украинская война на востоке Украины. По этому критерию Украина на 144 позиции. Швейцария, которая известна своим нейтралитетом, заняла первое место как самая безопасная. А вот самыми опасными странами в этом году считают Сирию, Афганистан и Южный Судан.

Личная свобода

Критерий измеряет прогресс в основных законнымх правах, свободах личности и социальной толерантности. По нему Украина заняла 85 позицию в мире, что является довольно посредственным результатом. Жители Норвегии больше всего наслаждаются личной свободой, а вот для сирийцев это пока лишь мечта.

Управление государством

Измеряет контроль и ограничение власти, а также действует ли она эффективно и без коррупции. По этому показателю Украина на 73 позиции. Проблему коррупции в Украине обсуждают даже на международном уровне, в частности в МВФ. Последние решения Конституционного суда об отмене е-деклараций и других реформ встревожили МВФ, как сообщает Укринформ. В организации напомнили, что борьба с коррупцией является ключевой для сотрудничества.



В финском правительстве большинство – женщины

Первое место по критерию управления государством заняла Финляндия, последнее – Венесуэла, которой нелегитимно руководит Николас Мадуро.

Социальный капитал

По этому критерию измерили прочность личных и социальных отношений, институциональное доверие, социальные нормы и гражданское участие в стране. Это еще один критерий, который потянул Украину вниз, ведь мы заняли 147 место из 167.

Международный опыт указывает на то, что наличие социального капитала способствует единству и целостности гражданского общества, его же отсутствие, как правило, становится причиной уничтожения демократии и влечет негативные социальные явления,

- пишет Татьяна Руда, кандидат экономических наук.

Дания занимает первое место со своими прочными институтами общественности, а последнее место занимает Афганистан.

Инвестиционная среда

Критерий показывает степень надлежащей защиты инвестиций и их доступности. Несмотря на создание "инвестиционных нянь" и других мероприятий Украина остается непривлекательной для инвесторов. И это нам дорого стоит: ведь чем больше риски, тем приходится платить более высокие проценты инвесторам.

Кроме того, для украинцев существует значительно меньше инвестиционных инструментов, чем для граждан США или ЕС, которые без проблем могут вложиться в акции Tesla, индексы или другие активы. Все это откатило Украину на 119 позицию в мире. Первенство неизменно сохраняется за Сингапуром. Последнее место заняла Ангола.

Условия для бизнеса

Критерий отражает насколько законодательство страны позволяет создавать бизнес, конкурировать на рынке и расширяться. По этим критериям Украина заняла 74 место. В легкости ведения бизнеса лидирует Гонконг, а труднее всего вести собственное дело оказалось в Венесуэле.

Доступ к рынкам и инфраструктура

Этим критерием измерили, насколько инфраструктура является благоприятной для торговли на рынках товаров и услуг. Украина заняла 69 позицию, оказавшись чуть выше середины в списке между лидером Сингапуром и аутсайдером Центральной Африканской Республикой.

"Качество" экономики

Критерий определяет насколько хорошо экономика обеспечена стабильным генерированием богатства и обладает полной занятостью населения. По этому критерию Украина заняла 91 строчку. Как показали многочисленные кризисы в истории Украины, экономика не способна эффективно реагировать на них. Уровень безработицы тоже довольно высокий – 9,9% во втором квартале по данным Госстата. Швейцария в рейтинге заняла первое место в рейтинге, а Йемен – последнее.

Жилищные условия

Речь идет о качестве жизни, включая материальные ресурсы, жилье, основные услуги и возможности связи. По этому критерию Украина заняла 69 место в мире. Интересно, что в Украине один из самых высоких показателей доли населения с собственным жильем – 83%. Но если углубиться в статистику, то большинство свое жилье получили в наследство, а площадь на одного человека – мала.

Наилучшие жилищные условия у датчан, а худшие у жителей Центральной Африканской Республики.

Обратите внимание Есть надежда, что падение ВВП будет соответствовать прогнозам, – Марченко

Здравоохранение

Критерий определяет насколько люди здоровы и имеют доступ к необходимым услугам для поддержания крепкого здоровья, а также уровень смертности и эффективность системы здравоохранения. Украина заняла 115 позицию, еще один критерий который потянул вниз.

По законодательству в Украине бесплатная медицина, но на самом деле доступ к ней ограничен как финансово, так и географически. Пандемия коронавируса лишний раз показала все недостатки медицинской системы. Тогда как госорганы заявляют о бесплатном лечении от коронавируса, люди рассказывают другое. Продолжительность жизни в Украине по данным Всемирного банка – более 72 лет, что ниже по сравнению со странами в Европе.



Больница в Сингапуре / global.abb

Лучшей медицина оказалась в Сингапуре. Кстати, она там не бесплатная – это смесь государственных субсидий, обязательных сбережений, Национального медицинского страхования и тому подобное. Худшая медицина в Чаде.

Образование

Критерий отражает результаты и качество на четырех стадиях образования (дошкольное, начальное, среднее и высшее образования), а также навыки взрослого населения. Украина может частично гордиться, ведь заняла 38 позицию в мире, что подняло наш общий рейтинг. До Сингапура, который занял первое место, Украине еще далеко, но широкий доступ к образованию и значительная доля населения с высшим образованием, отличает украинцев. Последнее место в рейтинге занял Южный Судан.

Естественная среда

Критерий измеряет аспекты физической среды, которые оказывают прямое влияние на людей в их повседневной жизни, и изменения, которые могут повлиять на процветание будущих поколений. По этому критерию Украина оказалась в половине худших – на 110 позиции. Первое место – за Швецией, последнее – за Пакистаном.

Что стоит знать об индексе благополучия Legatum

Рейтинг Legatum Prosperity Index публикуется с 2003 года. Для этого используют почти 300 индикаторов, которые объединены в 12 общих категорий по трем разделам: общество, экономика и качество жизни. Информацию, на основе которой составляют рейтинг, берут из открытых данных.

В чем секрет северных стран

Существует теория, что северные страны стали успешнее южных из-за своего климата. Неблагоприятные погодные условия способствовали прогрессу, чтобы выжить, а в теплых условиях не нужно было прилагать так много усилий. Хоть это всего и теория, северные страны и в самом деле постоянно попадают на первые места различных рейтингов, на пример рейтинга счастья.

В рейтинге Legatum Prosperity Index первые места в мире заняли европейские Дания и Норвегия. В первой пятерке также оказались Швеция и Финляндия. Среди стран Северной Америки первое место заняла Канада. Новая Зеландия также вошла в десятку лучших.

Джон Миклетвейт и Эдриан Вулдридж из The Economist назвали северные страны "местом, где творится будущее". Так в чем же секрет северных страны, почему они успешнее других? Этот вопрос исследовала в своей книге "Северная теория всего: В поисках лучшей жизни" Ану Партанен. 24 канал ознакомился с текстом и публикует самое интересное.

После финансового кризиса 1990-х годов северные страны начали реформировать свои властные структуры и внедрять несколько иной капитализм. Государственные расходы и налоги сократились, а инвестиции выросли.

Кроме того, они создали новые системы для содействия бизнесу. Например, Дания известна своей системой "гибкой безопасности", предназначенной для того, чтобы помочь компаниям адаптироваться к быстро меняющейся мировой экономике. Система позволяет работодателям легче увольнять работников, но она также гарантирует людям, которых уволили, приличный пакет льгот на срок до двух лет, а также помогает найти новую работу.

Швеция также известна особой экономической моделью. Шведское правительство поддерживает строгий профицит бюджета – не менее 1% – в течение экономического цикла и устанавливает ограничения на расходы правительства в течение определенного года. Модель гибкая и позволяет увеличить расходы во время экономического спада, но правила строгие: потерянное нужно компенсировать во время следующего роста экономики.

Важно Налоги в 2021: придется ли украинцам платить больше

В отличие от США, многие северные страны используют налоги, чтобы обеспечивать граждан медициной, образованием, пенсиями и тому подобное. В США действует страховая медицина и частные пенсионные фонды, так что казалось их расходы из бюджета на эти сферы должны были бы быть меньше в соотношении к ВВП, но это не так. Северные страны (Финляндия, Дания и Норвегия), имея качественные образовательные и медицинские услуги, тратят меньше средств, чем США или другие развитые государства.

Подытоживая, автор утверждает, что успех северных стран – в переосмыслении роли правительства, в том, что они создали правительство двадцать первого века, чего не смогли сделать США и ряд других сильных стран.