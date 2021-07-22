Индекс Биг Мака: почему доллар в Украине должен стоить чуть более 11 гривен

Согласно индексу Биг Мака, который проводят с 1986 года, курс доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны. То есть он недооценен на более чем на 57%.

Биг Мак в Украине стоит 65 гривен, а в США 5,65 доллара за бургер. Согласно индексу Биг Мака доллар должен торговаться по цене 11,5 гривны.

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Как вычисляли индекс

Издание The Economist узнает стоимость бургеров Биг-Мик с сети фаст-фуда "Макдоналдс" в США, а затем сравнивает ее со стоимостью бургера во всех странах мира, где представлена ​​сеть. Впервые подобное исследование решили провести в 1986 году.

Чтобы вычислить рейтинг Биг Мак, аналитики брали за основу расчетов цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак – это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо, и овощи. То есть, главные составляющие большинства людей.

Недооценена гривна Разница между курсом в 11,5 гривны за доллар и фактическим обменным курсом, в 27,22 гривны за доллар, который приводит издание The Economist, изображает, что украинская гривна недооценена на 57,7%. Уровень недооценки гривні согласно рейтингу Биг Мак / Инфографика The Economist

Ниже Украины в рейтинге недооцененности национальных валют находятся такие страны, как:

Малайзия – 58,1%;

Индонезия – 58,5;

Турция – 58,7;

Азербайджан – 58,9;

Южная Африка – 59,6%;

Россия – 59,9%;

Ливан – 70,2%.

Валюта каких стран наиболее переоценена

Согласно индексу Биг Мак, по мнению издания The Economist, валюта четырех стран оказалась переоцененной:

венесуэльский боливар должен стоить на 47,7% дешевле,

швейцарский франк – на 24,7%,

норвежская крона – на 11,5%,

шведская крона – на 9,6%.

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