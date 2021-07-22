Индекс Биг Мака: почему доллар в Украине должен стоить чуть более 11 гривен
Источник:The Economist
Согласно индексу Биг Мака, который проводят с 1986 года, курс доллар в Украине должен стоить 11,5 гривны. То есть он недооценен на более чем на 57%.
Биг Мак в Украине стоит 65 гривен, а в США 5,65 доллара за бургер. Согласно индексу Биг Мака доллар должен торговаться по цене 11,5 гривны.
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Как вычисляли индекс
Издание The Economist узнает стоимость бургеров Биг-Мик с сети фаст-фуда "Макдоналдс" в США, а затем сравнивает ее со стоимостью бургера во всех странах мира, где представлена сеть. Впервые подобное исследование решили провести в 1986 году.
Чтобы вычислить рейтинг Биг Мак, аналитики брали за основу расчетов цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак – это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо, и овощи. То есть, главные составляющие большинства людей.
Недооценена гривна
Разница между курсом в 11,5 гривны за доллар и фактическим обменным курсом, в 27,22 гривны за доллар, который приводит издание The Economist, изображает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.
Уровень недооценки гривні согласно рейтингу Биг Мак / Инфографика The Economist
Ниже Украины в рейтинге недооцененности национальных валют находятся такие страны, как:
- Малайзия – 58,1%;
- Индонезия – 58,5;
- Турция – 58,7;
- Азербайджан – 58,9;
- Южная Африка – 59,6%;
- Россия – 59,9%;
- Ливан – 70,2%.
Валюта каких стран наиболее переоценена
Согласно индексу Биг Мак, по мнению издания The Economist, валюта четырех стран оказалась переоцененной:
- венесуэльский боливар должен стоить на 47,7% дешевле,
- швейцарский франк – на 24,7%,
- норвежская крона – на 11,5%,
- шведская крона – на 9,6%.
Курс гривны к доллару: прогноз
- По состоянию на 22 июня НБУ установил курс на уровне 27,24 гривны за доллар.
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Согласно Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы, планируется, что в 2024 году среднемесячный курс составит 29,2 гривны, а на конец 2024 года – 29,4 гривны.
- МВФ прогнозирует, что курс доллара к концу текущего года не превысит отметку в 27,98 гривны.