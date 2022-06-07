Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом.
Важно Украина создала зеленые коридоры для бензовозов: границу они пересекают в первую очередь
Збигнев Рау также оценил шестой пакет санкций против России, недавно принятый ЕС. По его словам, это важный шаг в обеспечении независимости Европы от российских энергоресурсов.
Однако этого недостаточно, мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который, в частности, должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа и нефтехимической продукции,
– сообщил Збигнев Рау.
Кроме того, Министр иностранных дел Польши предложил исключение всех российских и белорусских банков из системы SWIFT.
Напомним, что Польша активно поддерживает Украину в войне, начатой Россией на территории нашего государства.
Именно поэтому Украина и Польша готовятся подписать один из самых больших договоров. Его общая сумма составит около 3 миллиардов злотых. В долларах это около 628 миллионов.