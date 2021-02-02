Не приведет к зависимости от России, – Герус об импорте электроэнергии
Андрей Герус считает, что импорт электроэнергии из России и Беларуси "не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля". Он нужен, чтобы сбалансировать ситуацию в пиковые часы потребления света.
Источник: Фейсбук Андрея Геруса
Председатель энергетического комитета Верховной Рады, автор поправок об импорте электроэнергии, прокомментировал ситуацию с импортом электроэнергии в Украину.
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Герус о влиянии импорта электричества из России
По его словам, поставки электроэнергии из России и Беларуси не повлияют на энергетическую безопасность Украины. Ведь идет мониторинг величины этого импорта.
Сейчас он составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность,
– убежден Герус.
Он добавил, что импортированный ресурс используют в часы пикового потребления электроэнергии. Это дает возможность избежать веерных отключений света.
Что известно об импорте российской электроэнергии
- Украина начала поставлять электричество из России 1 февраля. Кроме того, с января 2021 года происходит импорт российского тока из Беларуси.
- Все это стало возможным благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.
- Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его запретили до 31 декабря 2020 года.
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