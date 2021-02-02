Андрей Герус считает, что импорт электроэнергии из России и Беларуси "не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля". Он нужен, чтобы сбалансировать ситуацию в пиковые часы потребления света.

Источник: Фейсбук Андрея Геруса

Председатель энергетического комитета Верховной Рады, автор поправок об импорте электроэнергии, прокомментировал ситуацию с импортом электроэнергии в Украину.

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Герус о влиянии импорта электричества из России

По его словам, поставки электроэнергии из России и Беларуси не повлияют на энергетическую безопасность Украины. Ведь идет мониторинг величины этого импорта.

Сейчас он составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность,

– убежден Герус.

Он добавил, что импортированный ресурс используют в часы пикового потребления электроэнергии. Это дает возможность избежать веерных отключений света.

Обратите внимание! По информации НЭК "Укрэнерго", 5% от ежегодного потребления электроэнергии в Украине составляет почти 8 миллиардов киловатт-часов, то есть 12 миллиардов гривен в год.

Что известно об импорте российской электроэнергии