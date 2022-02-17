Импорт газа в Украину вырос в четыре раза с начала февраля

17 февраля 2022 , 11:40
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Источник:

фейсбук Оператора ГТС Украины

Импорт газа в Украину половину февраля уже составил около 200 миллионов кубометров газа, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные обнародовал Оператор ГТС Украины.

Импорт газа в Украину в феврале 

  • За период с 1 по 15 февраля этого года импорт газа в Украину составил 192,4 миллиона кубометров газа. 
  • Импорт за аналогичный период в 2020 году составлял 44,8 миллиона кубометров газа.

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Напомним!  В октябре – декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 миллион кубометров газа.

Импорт газа из Венгрии в Украину

С 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 миллионов кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. А с 1 февраля Украина приступила к физическому импорту газа из Венгрии. 

Также напомним, что 4 февраля этого года стало известно, что "Нафтогаз" начал импортировать газ из Венгрии, Польши и Словакии. Речь идет о 300 миллионах кубометров газа. 

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Также на период с 4 февраля по 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке "Будинце" (Словакия) увеличена на 15 миллионов кубометров и составляет 42 миллионов кубометров в сутки.

Так что суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85% и составляет 50 миллионов кубометров в сутки.

Ключевые показатели газового рынка Украины / Инфографика ОГТСУ

Напомним! Экспорт и реэкспорт в январе 2022 года составил 178 кубометров газа против 44,8 кубометра газа импорта. Импорт в этом году был на 90% ниже объемов января 2021 года. Больше об этом рассказывали здесь. 

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Автор: Дар'я Вереньова