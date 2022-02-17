Импорт газа в Украину вырос в четыре раза с начала февраля

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Импорт газа из Венгрии в Украину

В октябре – декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 миллион кубометров газа.

С 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 миллионов кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. А с 1 февраля Украина приступила к физическому импорту газа из Венгрии.

Также напомним, что 4 февраля этого года стало известно, что "Нафтогаз" начал импортировать газ из Венгрии, Польши и Словакии. Речь идет о 300 миллионах кубометров газа.

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Также на период с 4 февраля по 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке "Будинце" (Словакия) увеличена на 15 миллионов кубометров и составляет 42 миллионов кубометров в сутки.

Так что суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85% и составляет 50 миллионов кубометров в сутки.