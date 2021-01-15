Экспорт газа независимыми компаниями из России означает что, независимые от "Газпрома" компании, добывающие газ в России смогут экспортировать его в Украину. То есть о прямом импорте российского газа никто не говорит.

Что говорит Витренко

Экспортировать газ компании должны через газотранспортную систему России, оператором которой является "Газпром". Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщил в фейсбуке.

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По словам Витренко, в дальнейшем эти компании смогут направить газ в ЕС через Украину или продать другим европейским компаниям.

В качестве примера независимой компании Витренко привел фирму Shell. Министр утверждает, что "Нафтогаз" уже покупал газ у Shell при президентстве Петра Порошенко. Политик добавил, что "Нафтогаз" и другие украинские компании покупают газ у европейских компаний, которые берут его у "Газпрома".

Кроме этого, Витренко отметил, что против экспорта газа из России независимыми компаниями выступает сам "Газпром". Он транзитирует газ через Украину и продает его европейским компаниям на точках передачи уже после пересечения границы. Политик отдельно подчеркнул, что никто не предлагал возобновить прямой импорт украинскими компаниями газа от Газпрома.

После военной агрессии России против Украины психика многих из нас особенно чувствительна к вопросам, которые связаны с Россией,

– отметил министр.

Выгодно ли это для Украины

Витренко утверждает, что экспорт газа от независимых компаний выгоден для Украины, ведь это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу. Кроме этого, это снижает цену газа на украинском оптовом рынке. Витренко убеждает, что это вопрос десятков миллиардов долларов для Украины.

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