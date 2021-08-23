Имеем же гривну, – Данилов пожаловался на засилье доллара и евро в Украине
23 августа 2021 , 13:02Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
Алексей Данилов пожаловался на то, что в Украине слишком активно используют иностранную валюту – доллары и евро. Сейчас в стране есть от 70 до 100 миллиардов долларов наличными.
"Машины и квартиры покупают в долларах", – Данилов
Гривна – национальная валюта Украины. Поэтому все процессы должны происходить именно в гривне. Об этом секретарь СНБО заявил в интервью.
Интересно Что можно было купить за 100 гривен в 1996 году и на что их хватит сейчас
По словам Данилова, Украина находится в крайне сложном экономическом состоянии.
У нас есть бивалютный рынок. У нас евро и доллар очень распространены в стране. Мы не можем на это не обращать внимания,
– сказал секретарь СНБО.
Он добавил: "Автомобили покупают в долларах, квартиры – в долларах, дома – в долларах".
Что еще сказал секретарь СНБО в интервью
- Украина находится в треугольнике "олигархи – монополия – коррупция". Он образовался, когда в Верховную Раду занесли первые деньги.
- СНБО планирует заняться вопросом вырубки лесов в Украине. Для этого хотят создать понятие "промышленный рынок".
- Бизнесменов, которые попадут в реестр олигархов, "палками бить не будут". Чиновники будут изучать, как этот человек стал олигархом.