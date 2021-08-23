"Машины и квартиры покупают в долларах", – Данилов

Гривна – национальная валюта Украины. Поэтому все процессы должны происходить именно в гривне. Об этом секретарь СНБО заявил в интервью.

Интересно Что можно было купить за 100 гривен в 1996 году и на что их хватит сейчас

По словам Данилова, Украина находится в крайне сложном экономическом состоянии.

У нас есть бивалютный рынок. У нас евро и доллар очень распространены в стране. Мы не можем на это не обращать внимания,

– сказал секретарь СНБО.

Он добавил: "Автомобили покупают в долларах, квартиры – в долларах, дома – в долларах".

Что еще сказал секретарь СНБО в интервью