Илон Маск рассказал, во что инвестировать, чтобы защититься от инфляции

Илон Маск порекомендовал инвесторам переводить наличные в "физические вещи", чтобы защититься от инфляции. Также он не собирается продавать свои криптовалюты.

Во что инвестировать, чтобы защититься от инфляции

Маск написал сообщение с советом в твиттере в связи с рекордным ростом инфляции в США за 40 лет. В феврале Индекс потребительских цен составил 7,9%.

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Миллиардер подчеркнул, что при высокой инфляции лучше владеть физическими вещами, такими как домом, или акциями компаний, которые по вашему мнению производят качественную продукцию, чем долларами.

Заметим, что инвесторы обычно защищаются от инфляции, покупая физические активы, в частности, сырье, поскольку инфляция положительно влияет на их цену.

Инвестиции в криптовалюту

Он добавил, что он все еще держит биткоин, эфир и dogecoin и не собирается их продавать. Напомним, что комментарии или посты в твиттере Маска уже неоднократно влекли за собой резкие изменения в цене цифровых токенов.

В этот раз после заявления Маска биткоин ненадолго подорожал, но быстро вернулся на свои предыдущие позиции.

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор тоже раньше называл криптовалюту защитной инвестицией. "Валюты слабее упадут, и отток капитала из наличных, долгов и акций стоимости в активы с ограниченным объемом, как биткоин, ускорится", – считает Сейлор.

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