Авиакомпании открыли прямые рейсы в Украину из городов Саудовской Аравии, Катара и Омана. С начала лета ими уже воспользовалось большое количество арабских туристов.

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В Украину массово летят туристы из стран Персидского залива

С начала июня до середины июля в Киев этими рейсами прилетели более 10 тысяч арабских туристов.

По словам главы объединения участников рынка туризма Украины Visit Ukraine Антона Тараненко, на привлечении восточных туристов украинская экономика уже заработала около 25 миллионов долларов.

Важную роль в этом играет их высокая платежеспособность: средний чек такого иностранца – примерно 500 долларов в день, в которых входит проживание в 5-звездочном отеле,

– отметил Тараненко.

Он добавил, что такие туристы из стран Персидского залива обычно задерживают в Украине на 5 – 7 дней. Поэтому потенциально они за поездку оставляют 2,5 тысячи долларов.

Сейчас Киев принимает 500 – 700 арабов ежедневно, и это напрямую связано с увеличением количества как прямых, так и транзитных рейсов.

Справка. Эти рейсы в основном осуществляют такие авиакомпании: Flynas, Qatar Airways, FlyDubai и Emirates.

Дальнейшие перспективы

В ближайшее время авиакомпании запускают рейсы из Кувейта и прямые сообщения между Саудовской Аравией и Одессой. Поступления в бюджет Украины благодаря этому могут превысить 100 миллионов долларов за сезон.

В то же время Тараненко заявил, что Украина сможет принимать 2 – 3 тысячи арабских туристов ежедневно.

Арабских туристов манит украинский климат

Важный фактор, который обеспечивает интерес к Украине – ее благоприятный климат. Ведь летом в Саудовской Аравии температура воздуха превышает +55 градусов, что опасно для здоровья. Поэтому в украинских городах такие туристы могут охладиться.

Глава Visit Ukraine спрогнозировал, что сезон продлится до конца сентября – начала октября.

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