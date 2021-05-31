В июне Украина получит от Беларуси лишь пятую часть месячной нормы бензина

"Белорусская нефтяная компания" в июне уменьшит поставки бензина марки А-95 в Украине. Мы получим лишь 10 тысяч тонн при том, что это почти в 5 раз меньше месячной нормы.

Решение приняли после резонанса, который вызвала новость о намерениях полностью остановить поставки бензина этой марки. Об этом сообщил источник издания.

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"Вопрос снова выносили на обсуждение. Сегодня (31 мая – 24 канал) уже есть решение, будет около 10 тысяч тонн", – сообщил собеседник enkorr.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прокомментировал эту новость. "В целом, 10 тысяч не сильно отличаются от нуля, но все же", – написал он в фейсбуке.

Предприниматель также отметил, что украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva.

Помимо этого, по словам Куюна, некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Определенный объем бензина будет произведен и на Кременчугском НПЗ.

Что этому предшествовало

Впервые о вероятной остановке поставок бензина А-95 в СМИ написали 28 мая. Все потому, что белорусская компания не подтвердила поставки на июнь.

Тогда глава "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн назвал такой шаг "худшим, на который могли бы пойти белорусы в текущей ситуации".