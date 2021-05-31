Решение приняли после резонанса, который вызвала новость о намерениях полностью остановить поставки бензина этой марки. Об этом сообщил источник издания.

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"Вопрос снова выносили на обсуждение. Сегодня (31 мая – 24 канал) уже есть решение, будет около 10 тысяч тонн", – сообщил собеседник enkorr.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прокомментировал эту новость. "В целом, 10 тысяч не сильно отличаются от нуля, но все же", – написал он в фейсбуке.

Предприниматель также отметил, что украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva.

Помимо этого, по словам Куюна, некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Определенный объем бензина будет произведен и на Кременчугском НПЗ.

Справка. Ранее в БНК заверили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украину. При этом, предупреждали о возможном сокращении объемов.

Что этому предшествовало