Об этом сообщила министр по социальной политике Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в парламенте. Она отметила, что второй год подряд обеспечивают индексацию пенсий.

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В июле проведут индексацию для миллиона пенсионеров

В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018 – 2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере,

– подчеркнула Лазебная.

По словам Лазебной, в целом в этом году перечисленные повышенные пенсии должны получить 10,5 миллиона украинских пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины провел с 1 апреля перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

В парламенте зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста

Отметим, что недавно в парламенте зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста в Украине. В документе говорится о повышении пенсионного возраста до 61 года. Нововведение также предусматривает уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходу до 6-летнего возраста.

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То есть, пенсионный возраст для женщин не может быть понижен более чем на 3 года. Инициаторы проекта, а это нардепы от "Слуги народа", считают, что это поможет решить демографический кризис в Украине.