Индустрия развлечений вместе с технологической отраслью это те секторы экономики Южной Кореи, которые быстро развиваются.

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Спасение экономики благодаря "Игре в кальмара"

Наибольший доход Южной Корее приносят поставки в другие страны полупроводников. Однако и культурный экспорт позволяет стране немало зарабатывать.

В частности, доходы от игр, музыки, фильмов и сериалов выросли на 6,3% в 2020 году. В общем по итогам этого года Южная Корея благодаря культурному экспорту заработала 10,8 миллиарда долларов. Это значительно больше, чем прибыль от продажи косметики, бытовой и сельскохозяйственной техники.

Особый вклад в обогащение страны сделали сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным на Netflix за всю историю сервиса, а также популярная группа BTS.

В период с 2016 по 2020 годы Netflix дал возможность южнокорейской индустрии развлечений обогатиться на 4,7 миллиарда долларов. В частности, 1,9 миллиарда долларов приходятся на кризисный 2020 год. Компания создала в Корее 16 тысяч рабочих мест с полной занятостью в индустрии развлечений и смежных отраслях.

Справка. В центре сюжета фильма "Игра в кальмара" – группа из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в 6 смертельных играх. Победитель – один, который получит 38,5 миллиона долларов, остальные – умрут.

Люди ездят в Южную Корею для культурного обогащения

Согласно официальным данным, количество работников творческих профессий выросло на 27% в период с 2009 по 2019 год. В то же время в производственном секторе за этот же период их стало больше на 20%.

По оценкам KOFICE, в 2019 году среди всех, кто приезжал в Корею, 13% посетили страну для ознакомления с поп-культурой для посещения развлекательных мероприятий. Такой вид туризма принес стране 2,7 миллиарда долларов.