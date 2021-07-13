Игорному бизнесу в Украине – год: что он принес государству

Одним из аргументов открытия игорного бизнеса в Украине были поступления в бюджет, которые тогда вращались на теневом рынке. Сколько денег принесла легализация за первый год работы и чего ожидать дальше – читайте на Экономика 24.

Скудные поступления

С начала года бюджет Украины получил 900 миллионов гривен – это оплата лицензий операторами игорного бизнеса. Хотя Министерство финансов ожидало куда более ощутимых поступлений – 6 – 7 миллиардов гривен, сообщил Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр.

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К сожалению, налоговые поступления напрямую зависят от того, когда будут приняты изменения в Налоговый кодекс Украины. Налоговых поступлений в этом году уже не будет из-за того, что налоговые изменения не приняты,

– объяснил Баум во время круглого стола.

НВ на основе данных Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), приводит другие цифры: бюджет по состоянию на 12 июля получил всегоВ то же время в бюджете-2021 заложили, что поступления составят



Поступления от игорного бизнеса ниже, чем ожидали / Фото Unsplash

Поэтому фактически из-за того, что не приняли один закон, игорный бизнес в Украине работает уже год, но пользы от этого бюджет не получает.

Какие законы нужно принять

Законопроект №2713-д об изменениях в Налоговый кодекс уже рассматривали в Верховной Раде в июне, но его поддержали только 217 народных депутатов (нужно 226 голосов). Поэтому приняли решение рассмотреть законопроект снова.

Какие налоги предусматривает законопроект для игорного бизнеса:

Единая ставка налога на доход, полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей – 10%.

Субъекты игорного бизнеса будут платить, кроме того, еще и налог на прибыль – 18%.

Если клиенты игорного бизнеса выиграли больше 8 минимальных зарплат, то должны заплатить из этой суммы 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Сейчас речь идет о выигрышах на сумму 48 тысяч гривен. В 2022 году эта сумма составит 52 тысячи гривен.

Подпольные казино

Заметим, что эти налоги ниже, чем действующие.

Огромное количество подпольных казино, которые не собираются покупать лицензии, – это еще одна причина низких поступлений в бюджет. По данным НВ, в Украине выдали 22 лицензии. А только в Киеве нелегальные казино работают минимум по 24 адресам.

Несостоятельность органов власти или их бездействие может отпугнуть инвесторов, которые решили законным путем работать в Украине. Например, представители компании Storm International, которая отрыла казино Shangri La в Киеве, на пресс-конференции уже поделились своим разочарованием.

Мы разочарованы новой юридической системой для азартных игр в Украине... В нашем казино работает более 300 сотрудников, за которых мы платим налоги, в отличие от нелегальных казино. Пока представители власти не решат проблему подпольных казино – мы и другие казино будем инвестировать десятки миллионов долларов впустую,

– заявил основатель компании Майкл Боттчер.

Постепенно в Украине закрывают нелегальные казино. Например, на прошлой неделе два подпольных игорных заведения накрыли правоохранители в Соломенском районе столицы. Работали они в помещении МАФа в жилом доме. Им грозит от 170 до 680 тысяч гривен штрафа.



В Киеве обустроили МАФ-казино / Фото прокуратуры Киева

Однако этих действий пока недостаточно. Нелегальные казино:

не платят налоги;

рекламируют себя в смс-рассылках (тогда как легальным казино это запрещено);

"охотятся" на игроманов, которые оставляют немалую сумму в нелегальных заведениях.

А главное – люди не проинформированы, какие же заведения все-таки легальные. Пока эти проблемы не решат, легальный рынок игорных игр не заработает нормально, инвесторы перестанут заходить, а бюджет Украины не будет пополняться.

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Чему учит история

Еще одним страхом инвесторов является несоблюдение Украиной обещаний. Показательным является дело "Олимпик", которое дошло до Международного инвестиционного арбитража.

Это эстонская компания Olympic Entertainment Group AS, которая в 2004 году вошла на рынок азартных игр в Украине. Только в 2006 году она получила все необходимые лицензии и начала работу. Но уже в 2009 году игорный бизнес в Украине полностью закрыли.

В международном арбитраже "Олимпик" требовал у Украины компенсировать убытки от полного и немедленного запрета игорного бизнеса. Арбитраж согласился, что запрет игорного бизнеса имел целью защитить здоровье и мораль населения Украины. В то же время его немедленность привела к:

закрытию целого сектора экономики, в котором легально работали 200 тысяч человек;

появлению теневого рынка игорного бизнеса;

убыткам инвесторов из-за отсутствия переходного периода и компенсаций.

"Олимпик" отсудил у Украины 7,5 миллионов евро убытков и 2,75 миллиона евро расходов на арбитраж, как сообщает mind.ua, это всего лишь половина суммы, на которую рассчитывала компания. Потому этот опыт сдерживает многих инвесторов. А неспособность побороть теневой рынок лишь усиливает их страхи.

Реестр игроманов

В июле пресс-служба КРАИЛ сообщила о запуске реестра игроманов. Внесенных в этот реестр лиц не будут допускать в игорные заведения.

Как игроманы попадают в реестр:

По собственному желанию, написав заявление в КРАИЛ или организатору азартных игр. Ограничение будет действовать от 6 месяцев до 3 лет.

По обоснованному обращению родственников первой степени (родители, муж/жена, дети) или законных представителей игромана. Такое ограничение будет действовать до 6 месяцев.

По решению суда.



Игроманов не будут допускать только легальные казино / Фото Unsplash

Для большинства людей игра в азартные игры – это развлечение. Однако, есть процент людей, которые играют в ущерб себе и своим семьям. Проблемы из-за игры в азартные игры возникают тогда, когда участие в них негативно влияет на личность и семью,

– отмечают в комиссии.

Проблема такого реестра – он будет ограничивать игроманов только от игр в легальных казино. К нелегальным же доступ будет не ограничен.

Чего ожидать дальше

Если Верховная Рада все же примет изменения в Налоговый кодекс осенью этого года, то они заработают с 1 января 2022 года. По словам Бориса Баума, в таком случае следует рассчитывать на налоговые поступления от игорного бизнеса в размере 5 – 7 миллиардов гривен.

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Игорный бизнес в Украине: коротко

14 июля 2020 года в Украине легализовали игорный бизнес.

Инициатива позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

В феврале 2021 года выдали первую лицензию на игорный бизнес за 23,4 миллиона гривен.

Первые казино и легальные залы игровых автоматов начали работу в мае 2021 года.

В июле 2021 года заработал реестр игроманов.



Какие азартные игры разрешили в Украине / Инфографика 24 канала