Скудные поступления
С начала года бюджет Украины получил 900 миллионов гривен – это оплата лицензий операторами игорного бизнеса. Хотя Министерство финансов ожидало куда более ощутимых поступлений – 6 – 7 миллиардов гривен, сообщил Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр.
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К сожалению, налоговые поступления напрямую зависят от того, когда будут приняты изменения в Налоговый кодекс Украины. Налоговых поступлений в этом году уже не будет из-за того, что налоговые изменения не приняты,
– объяснил Баум во время круглого стола.
Поступления от игорного бизнеса ниже, чем ожидали / Фото Unsplash
Поэтому фактически из-за того, что не приняли один закон, игорный бизнес в Украине работает уже год, но пользы от этого бюджет не получает.
Какие законы нужно принять
Законопроект №2713-д об изменениях в Налоговый кодекс уже рассматривали в Верховной Раде в июне, но его поддержали только 217 народных депутатов (нужно 226 голосов). Поэтому приняли решение рассмотреть законопроект снова.
Какие налоги предусматривает законопроект для игорного бизнеса:
- Единая ставка налога на доход, полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей – 10%.
- Субъекты игорного бизнеса будут платить, кроме того, еще и налог на прибыль – 18%.
- Если клиенты игорного бизнеса выиграли больше 8 минимальных зарплат, то должны заплатить из этой суммы 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Сейчас речь идет о выигрышах на сумму 48 тысяч гривен. В 2022 году эта сумма составит 52 тысячи гривен.
Подпольные казино
Огромное количество подпольных казино, которые не собираются покупать лицензии, – это еще одна причина низких поступлений в бюджет. По данным НВ, в Украине выдали 22 лицензии. А только в Киеве нелегальные казино работают минимум по 24 адресам.
Несостоятельность органов власти или их бездействие может отпугнуть инвесторов, которые решили законным путем работать в Украине. Например, представители компании Storm International, которая отрыла казино Shangri La в Киеве, на пресс-конференции уже поделились своим разочарованием.
Мы разочарованы новой юридической системой для азартных игр в Украине... В нашем казино работает более 300 сотрудников, за которых мы платим налоги, в отличие от нелегальных казино. Пока представители власти не решат проблему подпольных казино – мы и другие казино будем инвестировать десятки миллионов долларов впустую,
– заявил основатель компании Майкл Боттчер.
Постепенно в Украине закрывают нелегальные казино. Например, на прошлой неделе два подпольных игорных заведения накрыли правоохранители в Соломенском районе столицы. Работали они в помещении МАФа в жилом доме. Им грозит от 170 до 680 тысяч гривен штрафа.
В Киеве обустроили МАФ-казино / Фото прокуратуры Киева
Однако этих действий пока недостаточно. Нелегальные казино:
- не платят налоги;
- рекламируют себя в смс-рассылках (тогда как легальным казино это запрещено);
- "охотятся" на игроманов, которые оставляют немалую сумму в нелегальных заведениях.
А главное – люди не проинформированы, какие же заведения все-таки легальные. Пока эти проблемы не решат, легальный рынок игорных игр не заработает нормально, инвесторы перестанут заходить, а бюджет Украины не будет пополняться.
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Чему учит история
Еще одним страхом инвесторов является несоблюдение Украиной обещаний. Показательным является дело "Олимпик", которое дошло до Международного инвестиционного арбитража.
Это эстонская компания Olympic Entertainment Group AS, которая в 2004 году вошла на рынок азартных игр в Украине. Только в 2006 году она получила все необходимые лицензии и начала работу. Но уже в 2009 году игорный бизнес в Украине полностью закрыли.
В международном арбитраже "Олимпик" требовал у Украины компенсировать убытки от полного и немедленного запрета игорного бизнеса. Арбитраж согласился, что запрет игорного бизнеса имел целью защитить здоровье и мораль населения Украины. В то же время его немедленность привела к:
- закрытию целого сектора экономики, в котором легально работали 200 тысяч человек;
- появлению теневого рынка игорного бизнеса;
- убыткам инвесторов из-за отсутствия переходного периода и компенсаций.
"Олимпик" отсудил у Украины 7,5 миллионов евро убытков и 2,75 миллиона евро расходов на арбитраж, как сообщает mind.ua, это всего лишь половина суммы, на которую рассчитывала компания. Потому этот опыт сдерживает многих инвесторов. А неспособность побороть теневой рынок лишь усиливает их страхи.
Реестр игроманов
В июле пресс-служба КРАИЛ сообщила о запуске реестра игроманов. Внесенных в этот реестр лиц не будут допускать в игорные заведения.
Как игроманы попадают в реестр:
- По собственному желанию, написав заявление в КРАИЛ или организатору азартных игр. Ограничение будет действовать от 6 месяцев до 3 лет.
- По обоснованному обращению родственников первой степени (родители, муж/жена, дети) или законных представителей игромана. Такое ограничение будет действовать до 6 месяцев.
- По решению суда.
Игроманов не будут допускать только легальные казино / Фото Unsplash
Для большинства людей игра в азартные игры – это развлечение. Однако, есть процент людей, которые играют в ущерб себе и своим семьям. Проблемы из-за игры в азартные игры возникают тогда, когда участие в них негативно влияет на личность и семью,
– отмечают в комиссии.
Проблема такого реестра – он будет ограничивать игроманов только от игр в легальных казино. К нелегальным же доступ будет не ограничен.
Чего ожидать дальше
Если Верховная Рада все же примет изменения в Налоговый кодекс осенью этого года, то они заработают с 1 января 2022 года. По словам Бориса Баума, в таком случае следует рассчитывать на налоговые поступления от игорного бизнеса в размере 5 – 7 миллиардов гривен.
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Игорный бизнес в Украине: коротко
- 14 июля 2020 года в Украине легализовали игорный бизнес.
- Инициатива позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.
- В феврале 2021 года выдали первую лицензию на игорный бизнес за 23,4 миллиона гривен.
- Первые казино и легальные залы игровых автоматов начали работу в мае 2021 года.
- В июле 2021 года заработал реестр игроманов.
Какие азартные игры разрешили в Украине / Инфографика 24 канала