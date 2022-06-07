IBM сказала "прощай": технологический гигант покинул Россию

Компания IBM приостановила деятельность в России. Инициаторами этого, говорят в руководстве компании, стали сами сотрудники.

Такую информацию обнародовали российские СМИ. Они цитируют гендиректора компании Арвинда Кришну.

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IBM прекратила все операции в России

Кришна подчеркнул: компания полностью ушла с российского рынка, все сделки – прекращены. Более того, гендиректор выступил в поддержку Украины. Работникам корпорации советуют продолжить пожертвование Международному комитету Красного Креста.

С членами команды в Украине руководители поддерживают постоянную связь. При необходимости им оказывают помощь по переезду.

Сворачивать деятельность компания начала еще в марте

Теперь российские юзеры не могут попасть на официальный портал IBM. Вместо этого они открывают такой текст "К этому контенту нет доступа". Такая же ситуация и со страницами российского подразделения компании в соцсетях.

Отметим, что IBM начала сворачивать свою деятельность на территории государства-агрессора еще в марте. С этого времени российским военным организациям не продавали технологии.

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Ермак поприветствовал такой шаг компании-гиганта

Украинские власти поприветствовали такое решение гиганта. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что технологические гиганты продолжают уходить из России.

IBM – один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, объявил о прекращении своей работы в России. Санкции напрямую влияют на это решение,

– отметил глава ОП.

Крупные компании покидают Россию из-за агрессии: последние новости

Технологический гигант Hewlett Packard официально сообщил, что покидает российский рынок. Также компания ушла и из Беларуси.

Для российских пользователей перестал работать и один из крупнейших фотобанков мира Pixabay. Даже бесплатный сервис не захотел работать в стране-агрессоре.

В конце мая Россию окончательно покинул и Netflix. Подписчики больше не имеют доступа к услугам.

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