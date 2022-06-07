Такую информацию обнародовали российские СМИ. Они цитируют гендиректора компании Арвинда Кришну.

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IBM прекратила все операции в России

Кришна подчеркнул: компания полностью ушла с российского рынка, все сделки – прекращены. Более того, гендиректор выступил в поддержку Украины. Работникам корпорации советуют продолжить пожертвование Международному комитету Красного Креста.

С членами команды в Украине руководители поддерживают постоянную связь. При необходимости им оказывают помощь по переезду.

Сворачивать деятельность компания начала еще в марте

Отметим, что IBM начала сворачивать свою деятельность на территории государства-агрессора еще в марте. С этого времени российским военным организациям не продавали технологии.

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Ермак поприветствовал такой шаг компании-гиганта

Украинские власти поприветствовали такое решение гиганта. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что технологические гиганты продолжают уходить из России.

IBM – один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, объявил о прекращении своей работы в России. Санкции напрямую влияют на это решение,
– отметил глава ОП.

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