Такую информацию обнародовали российские СМИ. Они цитируют гендиректора компании Арвинда Кришну.
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IBM прекратила все операции в России
Кришна подчеркнул: компания полностью ушла с российского рынка, все сделки – прекращены. Более того, гендиректор выступил в поддержку Украины. Работникам корпорации советуют продолжить пожертвование Международному комитету Красного Креста.
С членами команды в Украине руководители поддерживают постоянную связь. При необходимости им оказывают помощь по переезду.
Сворачивать деятельность компания начала еще в марте
Отметим, что IBM начала сворачивать свою деятельность на территории государства-агрессора еще в марте. С этого времени российским военным организациям не продавали технологии.
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Ермак поприветствовал такой шаг компании-гиганта
Украинские власти поприветствовали такое решение гиганта. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что технологические гиганты продолжают уходить из России.
IBM – один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, объявил о прекращении своей работы в России. Санкции напрямую влияют на это решение,
– отметил глава ОП.
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