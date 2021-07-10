Hyundai: от автомастерской до эры роботов

Украинцы знают, что под южнокорейским брендом Hyundai существуют автомобили, поезда и электроника. На самом деле товаров Hyundai гораздо больше, причем они производятся различными компаниями. Однако, в любом случае это высокотехнологичные товары.

С корейского Hyundai означает "современность". Местные произносят слово как "хёндэ", хотя и привычное для нас "Хюндай" тоже не является ошибкой. Её основателем считается корейский предприниматель Чон Чжу-ён, который в 1939 году открыл автомастерскую с таким названием. Так что всё начиналось с автомобилей!

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Впрочем, в 1947 году Чон Чжу-ён основал строительную компанию под тем же названием, которая состояла из основателя и 11 работников. Позже к ним присоединился брат, который хорошо знал английский и привлек американские заказы. Это позволило вырасти до достаточно большой компании и в начале 60-х построить большой мост в Сеуле. Потом было много заказов в Корее и за её пределами, которые сделали Hyundai настоящим индустриальным монстром.

Компания открывала новые направления, среди которых кораблестроение, электроника и... снова автомобили! Впрочем, в начале 20 века конгломерат раздробили, и теперь различные компании, которые ранее входили в единый холдинг, объединяет разве что название.



Основатель компании Hyundai Чон Чжу-ён / Фото Wikipedia

Компания Hyundai Motor была основана в 1967 году и изначально выпускала лицензионные авто. Уже в 1976 году была выпущена первая собственная модель Hyundai Pony, разработанная итальянскими дизайнерами. Она продавалась во многих странах мира. Несколько лет спустя модельный ряд был расширен, а в 1998 году Hyundai приобрёл другого корейского автопроизводителя – Kia Motors.

Собственно, в Южной Корее находится самый большой в мире завод в Ульсане, который выпускает различные авто для всего мира, в том числе для украинцев. Местный исследовательский центр напоминает небольшой городок. Hyundai Motor также имеет современные автозаводы по всему миру – в Турции, Северной Америке, Китае, Индии, Чехии, России и Бразилии.

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На сегодня Hyundai Motor входит в пятерку крупнейших автомобильных корпораций мира и по некоторым показателям лидирует в отрасли. За 2020 год компания выпустила 3,74 млн автомобилей. Например, кроссовер Hyundai TUCSON является наиболее популярной моделью бренда и четвертым по продажам кроссовером в мире (по результатам I квартала 2021 года). Hyundai TUCSON выпускается как с двигателями внутреннего сгорания, так и в гибридных версиях – автономной и с возможностью подзарядки от электросети.

Hyundai TUCSON Hybrid – один из наиболее технологичных гибридных автомобилей на украинском авторынке / Фото Hyundai

Hyundai Motor – один из лидеров в разработке электроавтомобилей. После выпуска первого электроавтомобиля IONIQ эта марка стала брендом электрических авто, под которой выпускается несколько моделей. Под суббрендом N – компания выпускает высокопроизводительные спортивные авто, а Genesis – это премиальный бренд компании. Линейка легковых авто для молодежи выпускается под маркой Kia.

Hyundai IONIQ 5, который вскоре появится в Украине – самый современный электрический кроссовер, который поражает количеством инноваций / Фото Hyundai

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Помимо легковых автомобилей, Hyundai Motor выпускает грузовики и автобусы, в том числе водородные. В концерне уважают собственные традиции. Так, в память о своей первой модели Hyundai выпустил концептуальный ректрокар Pony на современный лад.

Heritage Series PONY – современная классика от корейского автопроизводителя / Фото Hyundai

В июне 2021 года Hyundai Motor завершил сделку по покупке американской компании, которая разрабатывает роботов – Boston Dynamics. Это позволит компании объединить и расширить будущую концепцию мобильности, которая будет включать автономные авто, логистику и городскую мобильность. Для этого Hyundai уже вскоре покажет миру новую эру роботов. Они начнут эпоху, в которой роботы являются весёлыми, способными и заметными спутниками человечества, они поднимут возможности человеческой мобильности на новые высоты.