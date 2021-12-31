Хватит ли Украине угля для электростанций этой зимой

В Украину относительно недавно прибыли американские суда с углем, которое необходимо для работы ТЭС и ТЭЦ. 24 канал решил выяснить у эксперта в сфере энергетики, хватит ли этого объема Украине для прохождения отопительного сезона.

Виктор Карвацкий считает, что Украине должно хватить угля этого отопительного сезона. Ждать ли украинцам веерные отключения света читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Хватит ли Украине угля

Эксперт считает, что, учитывая поставки угля из США и законтрактованные поставки из Колумбии и Австралии, Украине должно хватить запасов. Также Карвацкий напоминает, что мы получаем еще нерегулярные поставки угля из Польши.

Мне кажется, что этого должно хватить. Жаль, что не можем рассчитывать на уголь из Казахстана из-за блокирования поставок по России. Из Казахстана могли бы получить по более низкой цене, чем из той же Австралии,

– делится эксперт.

Зачем Украине уголь Дело в том, что украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, ныне в недостаточном объеме.

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Поставка угля из Казахстана

С 1 ноября Россия прекратила экспортировать энергетические угли Украины. Также впоследствии Россия стала препятствовать поставкам угля из Казахстана, и в ноябре все они были заблокированы.

Уголь из США

Первые корабли с углем из США и Колумбии прибыли 20 ноября и 5 декабря, которые привезли 55 и 76 тонн соответственно.

16 декабря ГЭК сообщила, что в Украину прибыло еще два судна с партией угля, весящего 131 тысячу тонны.

В общей сложности компания имеет договоренность о 8 судах на 545 тысяч тонн энергетического угля.

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