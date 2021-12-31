Виктор Карвацкий считает, что Украине должно хватить угля этого отопительного сезона. Ждать ли украинцам веерные отключения света читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.
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Зачем Украине угольДело в том, что украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, ныне в недостаточном объеме.
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Поставка угля из Казахстана
С 1 ноября Россия прекратила экспортировать энергетические угли Украины. Также впоследствии Россия стала препятствовать поставкам угля из Казахстана, и в ноябре все они были заблокированы.
Уголь из США
- Первые корабли с углем из США и Колумбии прибыли 20 ноября и 5 декабря, которые привезли 55 и 76 тонн соответственно.
- 16 декабря ГЭК сообщила, что в Украину прибыло еще два судна с партией угля, весящего 131 тысячу тонны.
- В общей сложности компания имеет договоренность о 8 судах на 545 тысяч тонн энергетического угля.
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