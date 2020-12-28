В Минсоцполитики рассказали, хватит ли средств на субсидии на весь отопительный сезон
В бюджете на 2021 год заложили 36,6 миллиарда гривен на субсидии. Этого должно хватить для прохождения всего отопительного сезона.
Такое предположение озвучила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Завтрак с 1+1".
Важно Субсидий в 2021 станет меньше: кто и как может получить
Лазебная отметила, что во время закладки суммы на субсидии в бюджет, профильное министерство учло возможно увеличение получателей субсидии.
Нам этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы – это ноябрь, это декабрь, это январь и февраль, потому что это отопительный сезон,
– объяснила Лазебная.
По ее мнению, пока нет оснований говорить, что денег не хватит, но министерство будет экономить. А вот высокие колебания тарифов могут быть критическими, добавила министр. Средний размер субсидии 1 600 гривен.
Поделиться новостью