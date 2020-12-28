В бюджете на 2021 год заложили 36,6 миллиарда гривен на субсидии. Этого должно хватить для прохождения всего отопительного сезона.

Такое предположение озвучила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Важно Субсидий в 2021 станет меньше: кто и как может получить

Лазебная отметила, что во время закладки суммы на субсидии в бюджет, профильное министерство учло возможно увеличение получателей субсидии.

Нам этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы – это ноябрь, это декабрь, это январь и февраль, потому что это отопительный сезон,

– объяснила Лазебная.

По ее мнению, пока нет оснований говорить, что денег не хватит, но министерство будет экономить. А вот высокие колебания тарифов могут быть критическими, добавила министр. Средний размер субсидии 1 600 гривен.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" 25 декабря. В нем предусматриваются доходы в сумме 1 триллион 92 миллиарда гривен, расходы – 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП. Согласно документу, на программу субсидий заложили 36,6 миллиарда гривен, что на 2,7 миллиарда гривен меньше, чем в 2020 году.