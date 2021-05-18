Відповідний указ опублікували на сайті президента 18 травня. Сам склад комісії теж визначили ще на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.
Раніше Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки
Хто увійшов до складу комісії:
- Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;
- Тимофій Милованов – позаштатний радник керівника Офісу Президента та колишній глава Мінекономіки;
- Юлія Свириденко – заступниця керівника Офісу Президента.
Указ набрав чинності з часу його публікації. Щодо контролю за його виконанням, то ця функція – на секретарю РНБО Олексію Данілову.
БЕБ офіційно створили 12 травня
Зазначимо, що БЕБ офіційно було створено урядом 12 травня. Основна мета діяльності новоствореного органу – запобігти правопорушенням, які шкодять економіці держави. Бюро переймає функції податкової міліції та певних підрозділів СБУ.