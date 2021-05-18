Відповідний указ опублікували на сайті президента 18 травня. Сам склад комісії теж визначили ще на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

Хто увійшов до складу комісії:

Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;

– директор Національного інституту стратегічних досліджень; Тимофій Милованов – позаштатний радник керівника Офісу Президента та колишній глава Мінекономіки;

– позаштатний радник керівника Офісу Президента та колишній глава Мінекономіки; Юлія Свириденко – заступниця керівника Офісу Президента.

Указ набрав чинності з часу його публікації. Щодо контролю за його виконанням, то ця функція – на секретарю РНБО Олексію Данілову.

БЕБ офіційно створили 12 травня

Зазначимо, що БЕБ офіційно було створено урядом 12 травня. Основна мета діяльності новоствореного органу – запобігти правопорушенням, які шкодять економіці держави. Бюро переймає функції податкової міліції та певних підрозділів СБУ.