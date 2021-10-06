Если же газоснабжающие компании захотят отключить социальную инфраструктуру от газа - получат реакцию. Такое заявление премьер Денис Шмыгаль сделал на заседании правительства 6 октября.
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Газа хватит на зиму
Как отметил глава правительства, запасов в хранилищах хватит для зимы 2021 – 2022.
У нас в хранилищах почти 19 млрд метров кубических газа и этого достаточно, чтобы пройти зиму,
- отметил Шмыгаль.
В своем телеграме Денис Шмыгаль добавил, что к новому отопительному сезону инфраструктура в Украине готова на 99%. Речь идет о тепловых сетях в городах, подготовке школ, больниц и тому подобное.
Также он напомнил о Меморандуме о неповышении цен и бесперебойных поставках газа. Он пригрозил газопоставляющим компаниям ответственностью, если где-то население останется без отопления.
Тарифы на отопление повышены
- Кабмин, "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины 30 сентября договорились, что повышать тарифы на горячую воду и отопление не будут.
- Соответствующий документ называется "Меморандумом о взаимопонимании" и регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.
- В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными".
Полный текст публикации Дениса Шмыгаля
Готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%. Речь идет и о ремонте тепловых сетей и котельных, и о подготовке школ, больниц, детских садов, и непосредственную подготовку жилых домов.
В подписанном Меморандуме местные руководители взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей. "Нафтогаз" со своей стороны будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в 4 раза меньше, чем на европейском рынке.
Правительство реструктурирует долги и компенсирует перед местными властями разницу в тарифах. Вся страна будет с теплом. Хочу предупредить отдельные газоснабжающие компании: любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации мы будем жестко устранять.