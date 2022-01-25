Хотят регулировать: Минфин России выступил против запрета криптовалют

25 января 2022 , 15:40
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Источник:

Meduza

Минфин России выступил против запрета криптовалюты на территории России. В то же время в ведомстве настаивают на регулировании крипто рынка.

Иван Чебесков – директор департамента финансовой политики Минфина – заявил, что соответствующую концепцию регулирования крипторынка уже подготовили. Сейчас правительство должно озвучить свою позицию.

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Конечно, по моему мнению, надо регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан,
– заявил Чебесков.

Он также подчеркнул, что мир очень сильно виртуализировался. По словам Чебескова, нельзя запретить что-то из высокотехнологичных индустрий и говорить, чтобы это развивалось в другой стране.

Центральный банк России хочет запретить криптовалюту

  • Центральный банк России в январе 2022 года предложил запретить криптовалюту. Госучреждение опубликовало доклад о "риске криптовалют и возможных мерах урегулирования".
  • Более того, Центральный банк уже предупредил частных инвесторов, что они могут потерять все вложения. Говорится, что высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы.
Автор: Мар'яна Бекало