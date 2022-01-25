Иван Чебесков – директор департамента финансовой политики Минфина – заявил, что соответствующую концепцию регулирования крипторынка уже подготовили. Сейчас правительство должно озвучить свою позицию.
Заметьте Фондовые рынки начали падать, криптовалюты тоже: что происходит
Конечно, по моему мнению, надо регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан,
– заявил Чебесков.
Он также подчеркнул, что мир очень сильно виртуализировался. По словам Чебескова, нельзя запретить что-то из высокотехнологичных индустрий и говорить, чтобы это развивалось в другой стране.
Центральный банк России хочет запретить криптовалюту
- Центральный банк России в январе 2022 года предложил запретить криптовалюту. Госучреждение опубликовало доклад о "риске криптовалют и возможных мерах урегулирования".
- Более того, Центральный банк уже предупредил частных инвесторов, что они могут потерять все вложения. Говорится, что высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы.