Иван Чебесков – директор департамента финансовой политики Минфина – заявил, что соответствующую концепцию регулирования крипторынка уже подготовили. Сейчас правительство должно озвучить свою позицию.

Заметьте Фондовые рынки начали падать, криптовалюты тоже: что происходит

Конечно, по моему мнению, надо регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан,

– заявил Чебесков.

Он также подчеркнул, что мир очень сильно виртуализировался. По словам Чебескова, нельзя запретить что-то из высокотехнологичных индустрий и говорить, чтобы это развивалось в другой стране.

Центральный банк России хочет запретить криптовалюту