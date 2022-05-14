Известно, что официальная валюта в Хорватии – это куна. Однако с 1 января 2023 года чиновники решили ее заменить на евро.

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За это проголосовали 117 – "за", 13 – "против", а также 1 депутат воздержался. Отмечается, что парламент Хорватии состоит из 151 депутата.

Правые партии в парламенте выступили против введения евро, заявив, что это приведет к росту бедности и давлению на граждан.

Как использовать валюты

Обе валюты будут использоваться параллельно в течение месяцев после официального начала применения евро.

Что известно об экономике Хорватии

Экономика Хорватии зависит от доходов, которые приносит туризм в летние месяцы. Каждый сезон страна привлекает сотни тысяч европейских и других мировых туристов.

Кроме того, важно отметить, что Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу еще в 2013 году, но до сих пор остается среди более слабых экономик после войны 1992 – 1995 годов.

Последние новости из Хорватии

8 мая в Киев на встречу с Владимиром Зеленским прибыли премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман.

Президент Украины и хорватский премьер обсудили на встрече усиление санкционного давления на Россию, защиту энергетической свободы Европы, а также взаимодействие по восстановлению нормальной жизни в деоккупированных районах Украины.

В Кремле угрожают "достойным ответом" за то, что Загреб отказал в организации гуманитарного рейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии.

Намерения Швеции и Финляндии стать членами НАТО, чтобы защитить себя от вероятного нападения России, могут потерпеть крах из-за политических амбиций на другом конце Европы. Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил заблокировать их вступление в Альянс.

В Хорватии премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что останавливает свои контакты с президентом Зораном Милановичем.

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