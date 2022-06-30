Россияне врут жителям Херсонской области, что Украина перестанет выплачивать им пенсии

Российские захватчики обманывают жителей Херсонской области на оккупированных территориях. Они рассказывают ложь, якобы Украина больше не будет выплачивать им пенсии.

Ложь о пенсиях Россия распространяет для того, чтобы люди стали гражданами страны-агрессора. Потому что она, мол, будет выплачивать пенсии всем россиянам. Об этом сообщил первый заместитель главы областного совета и руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский 30 июня.

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Россия делает все, чтобы херсонцы получили ее паспорт

В последнее время российские пропагандисты распространяют фейк, что Украина в ближайшее время откажется от социальных выплат в Херсонской области, прежде всего от пенсий. И что Россия им заплатит, но для этого точно нужно будет получить российский паспорт.

– пишет Соболевский.

К сожалению, эта тактика оккупантов частично работает. Есть пенсионеры, верящие в дезинформацию и соглашающиеся на российское гражданство.

Однако заместитель председателя облсовета призывает людей не верить в подобную информацию.

"Друзья, все, кто находится на территории временно оккупированной Херсонщины, очень прошу помочь в борьбе с ложью и пропагандой! Проповедуйте правду всем, кого знаете, особенно пожилым людям", – отмечает Соболевский.

Он говорит, что со временем эти папорта Россия может использовать на своем референдуме.

Известно, что оккупанты уже давно создают информационный вакуум на Херсонщине. Они глушат украинские телеканалы и радиостанции и мобильную связь.