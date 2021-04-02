Государственная таможенная служба сообщила, что с начала 2021 превысила плановый показатель перечислений в бюджет за первый квартал. Государство получило почти на 7 миллиардов гривен больше, чем ожидало.

Поступления от ГТС в бюджет Обеспечила поступлений в размере 98,5 миллиарда гривен и перевыполнила план на 108% .

. Планируемый показатель поступлений составил 91,6 миллиарда гривен. Читайте также Новым главой Галицкой таможни назначен экс-сотрудник СБУ За первый квартал 2021 Гостаможслужба перевыполнила план почти на 6,8 миллиарда гривен и перечислила: в общий фонд – 83,4 миллиарда гривен,

в специальный фонд – 15 миллиардов гривен. Инфографика Государственной таможенной службы Важно! Показатель за первый квартал в 2021 году вырос на 28%, что в гривневом эквиваленте составляет 21,5 миллиарда гривен, по сравнению с 2020 годом за аналогичный период. Перечисление от ГТС в бюджет в марте: всего перечислила – 40,6 миллиарда гривен,

было запланировано – 36 миллиардов гривен,

перевыполнила план за месяц на 112,8%. Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте Идея Банка.