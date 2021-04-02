Гостаможслужба перевыполнила план: сколько миллиардов поступило в бюджет
Государственная таможенная служба сообщила, что с начала 2021 превысила плановый показатель перечислений в бюджет за первый квартал. Государство получило почти на 7 миллиардов гривен больше, чем ожидало.
Источник:Государственная таможенная служба
Поступления от ГТС в бюджет
- Обеспечила поступлений в размере 98,5 миллиарда гривен и перевыполнила план на 108%.
- Планируемый показатель поступлений составил 91,6 миллиарда гривен.
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За первый квартал 2021 Гостаможслужба перевыполнила план почти на 6,8 миллиарда гривен и перечислила:
- в общий фонд – 83,4 миллиарда гривен,
- в специальный фонд – 15 миллиардов гривен.
Инфографика Государственной таможенной службы
Перечисление от ГТС в бюджет в марте:
- всего перечислила – 40,6 миллиарда гривен,
- было запланировано – 36 миллиардов гривен,
- перевыполнила план за месяц на 112,8%.
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