Грузия не будет налагать санкции на Россию, – премьер Гарибашвили
25 февраля 2022 , 10:48Читати новину українською
Источник:Эхо Кавказа
Грузия не намерена присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России.
Это решение премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил национальными интересами страны и интересами народа.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Это (введение санкций – 24 канал) нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу,
– отметил Гарибашвили.
Премьер также отметил, что не видит необходимости проводить заседания Совета национальной безопасности и парламента. В ответ на вопрос, планирует ли он посетить Украину и таким образом поддержать ее, он сказал, что воздушное пространство закрыто.
Напомним, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор противнику. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!