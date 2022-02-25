Грузия не будет налагать санкции на Россию, – премьер Гарибашвили

Грузия не намерена присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России.

Это решение премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил национальными интересами страны и интересами народа.

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Это (введение санкций – 24 канал) нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу,

– отметил Гарибашвили.

Премьер также отметил, что не видит необходимости проводить заседания Совета национальной безопасности и парламента. В ответ на вопрос, планирует ли он посетить Украину и таким образом поддержать ее, он сказал, что воздушное пространство закрыто.

Напомним, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

Вооруженные силы Украины дают отпор противнику. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.