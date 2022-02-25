Это решение премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил национальными интересами страны и интересами народа.
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Это (введение санкций – 24 канал) нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу,
– отметил Гарибашвили.
Премьер также отметил, что не видит необходимости проводить заседания Совета национальной безопасности и парламента. В ответ на вопрос, планирует ли он посетить Украину и таким образом поддержать ее, он сказал, что воздушное пространство закрыто.
Напомним, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.