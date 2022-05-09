Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Украина использует эти средства в пользу государства.

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"Наши партнеры готовы нам помочь, чтобы мы действительно имели этот большой ресурс. На сегодняшний день арестовано около 300 млрд долларов активов Российской Федерации. Это их резервы, это средства их государства, которые арестованы в США, Канаде и в других странах. А если брать средства их олигархов, это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что первой страной, которая введет национальное законодательство, предусматривающее конфискацию и передачу Украине замороженных активов олигархов России, станет Канада. В настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министерством финансов и правительством Канады, рассказал Шмыгаль.

В частности, в США готовы сделать аналогичный шаг, поскольку конгресс уже рассмотрел соответствующий законопроект. Впоследствии ознакомиться с ним должен Сенат – верхняя палата Конгресса США. В конце его должны отправить на подпись главе Штатов Джозефу Байдену.

И большинство стран будут идти тоже по этому пути. Оккупант должен платить за свою агрессию и в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что он будет платить той стране, которая страдает от него,

– заявил Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что такие действия мирового сообщества – это новые правила международного поведения в условиях агрессии, созданной Россией на территории Украины.

Более того, премьер-министр подчеркнул факт, что все понимают, что эти арестованные активы необходимы Украине для восстановления именно сегодня, а не через годы.

Арестованные активы российской элиты:

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