Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Украина использует эти средства в пользу государства.
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"Наши партнеры готовы нам помочь, чтобы мы действительно имели этот большой ресурс. На сегодняшний день арестовано около 300 млрд долларов активов Российской Федерации. Это их резервы, это средства их государства, которые арестованы в США, Канаде и в других странах. А если брать средства их олигархов, это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины", – заявил Шмыгаль.
Премьер-министр Украины отметил, что первой страной, которая введет национальное законодательство, предусматривающее конфискацию и передачу Украине замороженных активов олигархов России, станет Канада. В настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министерством финансов и правительством Канады, рассказал Шмыгаль.
В частности, в США готовы сделать аналогичный шаг, поскольку конгресс уже рассмотрел соответствующий законопроект. Впоследствии ознакомиться с ним должен Сенат – верхняя палата Конгресса США. В конце его должны отправить на подпись главе Штатов Джозефу Байдену.
И большинство стран будут идти тоже по этому пути. Оккупант должен платить за свою агрессию и в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что он будет платить той стране, которая страдает от него,
– заявил Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что такие действия мирового сообщества – это новые правила международного поведения в условиях агрессии, созданной Россией на территории Украины.
Более того, премьер-министр подчеркнул факт, что все понимают, что эти арестованные активы необходимы Украине для восстановления именно сегодня, а не через годы.
Арестованные активы российской элиты:
- Правоохранители конфисковали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова на острове Фиджи. Ордер на арест судна стоимостью более 300 миллионов долларов выдал окружной суд США округу Колумбия.
- 3 мая Генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе олигарха Михаила Фридмана в список "замороженных" российских активов. Вилла могла приносить владельцам минимум от 180 до 440 тысяч евро в месяц.
- В частности, активы кипрских компаний Фридмана и его партнеров стоимостью почти 470 миллионов гривен на счетах в "Альфа-банке" оказались под арестом.
- Представители российской элиты пытаются обменять элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Таким образом, они планируют обойти финансовые ограничения, внедренные против них Западом.
- В Финляндии власти приняли решение о конфискации имущества российского олигарха Бориса Ротенберга. Общая стоимость конфискованного – 525 тысяч евро. Речь идет о двух спорткарах Ferrari и двух моторных лодках.
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