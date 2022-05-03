Гривневые вклады украинцев с начала войны выросли на 20%, – глава НБУ

Несмотря на войну, банковская система Украины стабильна. Украинцы вкладывают больше денег в банки, а ликвидность растет.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко. По его словам, украинцы доверяют банковской системе.

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Результатом стабильной работы банковской системы является сохранение доверия украинцев к ней. Опасения по оттоку средств не осуществились, наоборот имеем прирост,

– заявил Шевченко.

Да, украинцы нарастили свои гривневые вклады в банках на 20% в период с начала полномасштабной войны 24 февраля до 29 апреля. Объем вкладов вырос на 85 миллиардов гривен.

Банковская система – стабильна

Глава НБУ заверил, что все украинские банки продолжают стабильно работать. В настоящее время работает 76% отделений системно важных банков. С начала года закрыли только 2 банка – МРБ (бывший Сбербанк) и Проминвестбанк, которые являлись дочерними компаниями российских государственных банков.

С начала полномасштабной войны ликвидность банков выросла на 72 миллиарда гривен. Теперь она составляет более 230-ти миллиардов гривен. Также Шевченко напомнил, что в начале войны Нацбанк ввел бланковое рефинансирование, чтобы поддержать ликвидность банков. Но сейчас спрос на этот инструмент очень незначителен. НБУ планирует отменить бланковое рефинансирование, как только все риски минимизируются.

Паника прошла

В первые дни войны украинцы массово выводили деньги с карточек, чтобы держать наличные деньги при себе. Некоторые магазины и АЗС даже в первые дни принимали только наличные деньги. Но как только стало ясно, что банковская система выдержит удар войны, доверие вернулось. В результате, объем наличных денег в обращении в течение марта вырос всего на 2,8%.

Банковская система уже выдержала самое жесткое испытание. Конечно, в будущем многое будет зависеть от развития событий на военном фронте… Я уверен, что имеющийся у банковской системы запас прочности и поддержка НБУ позволят ей уверенно противостоять вызовам войны. Кирилл Шевченко Глава Национального банка Украины

Напомним, что чистый убыток банков в марте составил более 10 миллиардов гривен. Но это частично связано с тем, что банки сформировали резервы в размере 21,57 миллиарда гривен. Но кредитные каникулы и снижение комиссий за пользование своими услугами также нанесли финансовый удар банкам.

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