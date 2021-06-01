Гривна укрепилась в мае 2021 года: в НБУ рассказали, что этому способствовало

Национальный банк Украины обнародовал "Макроэкономический и монетарный обзор" за май текущего года согласно с которым на валютном рынке предложение преобладало над спросом. В результате гривна укрепилась по отношению к доллару.

Укрепление гривны

На валютном рынке в мае предложение преобладало над спросом, что объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов, как результат обменный курс гривны к доллару значительно окреп.

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За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0.9%. НБУ на валютный рынок не выходил,

– рассказали в НБУ.

Безналичные операции клиентов банков с валютой и инвестиции НБУ

Инфографика Национального Банка Украины

Как окрепла гривна к доллару: курс НБУ

Заметьте, что Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Сколько с начала 2021 года НБУ купил и продал валюты на межбанке

купил – 290,5 миллионов долларов,

продал – 70 миллионов долларов.

Последствия повышения учетной ставки

В НБУ отметили, что стоимость кредитов и депозитов для нефинансовых корпораций в апреле незначительно выросла, отреагировав на повышение учетной ставки. Напомним, что 15 апреля 2021 года регулятор повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.