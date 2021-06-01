Укрепление гривны
На валютном рынке в мае предложение преобладало над спросом, что объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов, как результат обменный курс гривны к доллару значительно окреп.
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За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0.9%. НБУ на валютный рынок не выходил,
– рассказали в НБУ.
Безналичные операции клиентов банков с валютой и инвестиции НБУ
Инфографика Национального Банка Украины
Как окрепла гривна к доллару: курс НБУ
- 31 мая 2021 года курс доллара к гривне был на уровне 27,50 гривны.
- 30 апреля 2021 года курс доллара к гривне был на уровне 27,75 гривны.
Заметьте, что Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
Сколько с начала 2021 года НБУ купил и продал валюты на межбанке
- купил – 290,5 миллионов долларов,
- продал – 70 миллионов долларов.
Последствия повышения учетной ставки
В НБУ отметили, что стоимость кредитов и депозитов для нефинансовых корпораций в апреле незначительно выросла, отреагировав на повышение учетной ставки. Напомним, что 15 апреля 2021 года регулятор повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.