Укрепление гривны

На валютном рынке в мае предложение преобладало над спросом, что объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов, как результат обменный курс гривны к доллару значительно окреп.

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За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0.9%. НБУ на валютный рынок не выходил,

– рассказали в НБУ.

Безналичные операции клиентов банков с валютой и инвестиции НБУ

Инфографика Национального Банка Украины

Как окрепла гривна к доллару: курс НБУ

Заметьте, что Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Сколько с начала 2021 года НБУ купил и продал валюты на межбанке

купил – 290,5 миллионов долларов,

290,5 миллионов продал – 70 миллионов долларов.

Последствия повышения учетной ставки